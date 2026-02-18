A brüsszeli háborús gépezet ma már nem egyszerűen Ukrajna támogatásáról szól, hanem egy önjáró politikai-gazdasági rendszerré vált, amely Európát lépésről lépésre a keleti szláv konfliktushoz láncolja. Az Alapjogokért Központ öt olyan hatásmechanizmust azonosított, amelyek e gépezet fogaskerekeit hajtják – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.
Brüsszel háborús pályára állítaná Európát
Az Alapjogokért Központ szerint a brüsszeli háborús eszkaláció új, gyorsuló szakaszba lépett, és már nem csupán Ukrajna támogatásáról szól. A központ úgy véli, egy önjáró politikai-gazdasági rendszer épül, amely tartósan a háború logikájához igazítaná Európát. Álláspontjuk szerint a Brüsszel–Kijev-koalíció célja Ukrajna 2027-es uniós csatlakoztatása, amihez budapesti kormányváltásra lenne szükség.
A közlemény szerint ez az öt pont:
- Brüsszel téves geopolitikai helyzetértékelése Oroszország totális legyőzhetőségéről;
- Mesterségesen generált érzelmi-ideológiai elköteleződés Ukrajna mellett;
- A felismerés, hogy a jelenlegi globalista brüsszeli elit, illetve a kijevi háborús maffia politikai túlélésének egyetlen záloga a háború folytatása;
- Ez lehetőséget biztosít Brüsszel számára a figyelem elterelésére a migráció, a genderideológia, valamint az elhibázott szankciós politikából fakadó társadalmi feszültségekről.
- Végezetül a hadigazdaság felpörgése, a multinacionális nagytőke háborús nyerészkedéshez fűződő pénzügyi érdeke, amely a tagállami – adófizetői – források kárára valósul meg.
Úgy folytatták, hogy a Brüsszel–Kijev-koalíció tervei előtti egyetlen akadály Magyarország jelenlegi, békepárti és realista vezetése.
Ahhoz, hogy a háborús kommunikáció, a fegyverkezés és a kontinens adósságverembe taszítása kiteljesedjen, és megvalósuljon a Zelenszkij-terv – Ukrajna beléptetése az unióba 2027-ben –, kormányváltásra van szükségük Budapesten.
Orbán Viktor helyére egy olyan politikust szándékoznak ültetni, aki könnyen befolyásolható és képtelen nemet mondani a vele szemben megfogalmazott követelésekre, olyat, mint Magyar Péter
– írták.
További Külföld híreink
Megjegyezték, hogy a brüsszeli háborús eszkaláció új, gyorsuló szakaszba lépett, s nem pusztán az ukrajnai konfliktus támogatásáról, hanem egy olyan európai politikai-gazdasági pálya rögzítéséről van szó, amely a kontinens közvéleményét, intézményeit és költségvetéseit tartósan a háború logikájához igazítja, és lépésről lépésre közelebb visz a háborúhoz.
Hangsúlyozták, hogy az eszkalációs irányvonal ma már nem alkalmi döntésekből áll, önjáró rendszerré vált, és a folyamat célja: Európa békeképességének gyengítése, a szuverén döntéshozatal szűkítése és a föderális végső fordulat elérése, valamint a tagállami társadalmakra terhelt, hosszú távú finanszírozási kényszer erősítése.
Mindez közvetlenül érinti Magyarország biztonság- és geopolitikai mozgásterét, miközben Brüsszel egyre nyíltabban avatkozik bele a magyar választásokba Magyar Péter oldalán – közölték. Hozzátették, hogy a háborús szövetség nem olyan miniszterelnököt akar Budapesten, aki a magyar utat járja és védelmezi hazája érdekeit, hanem olyat, aki könnyen manipulálható, zsarolható, és képtelen nemet mondani. „Világos, hogy az ő céljaiknak a Tisza vezére felel meg a leginkább” – fogalmaztak.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
