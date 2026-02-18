Brüsszel háborús pályára állítaná Európát

Megjegyezték, hogy a brüsszeli háborús eszkaláció új, gyorsuló szakaszba lépett, s nem pusztán az ukrajnai konfliktus támogatásáról, hanem egy olyan európai politikai-gazdasági pálya rögzítéséről van szó, amely a kontinens közvéleményét, intézményeit és költségvetéseit tartósan a háború logikájához igazítja, és lépésről lépésre közelebb visz a háborúhoz.

Hangsúlyozták, hogy az eszkalációs irányvonal ma már nem alkalmi döntésekből áll, önjáró rendszerré vált, és a folyamat célja: Európa békeképességének gyengítése, a szuverén döntéshozatal szűkítése és a föderális végső fordulat elérése, valamint a tagállami társadalmakra terhelt, hosszú távú finanszírozási kényszer erősítése.

Mindez közvetlenül érinti Magyarország biztonság- és geopolitikai mozgásterét, miközben Brüsszel egyre nyíltabban avatkozik bele a magyar választásokba Magyar Péter oldalán – közölték. Hozzátették, hogy a háborús szövetség nem olyan miniszterelnököt akar Budapesten, aki a magyar utat járja és védelmezi hazája érdekeit, hanem olyat, aki könnyen manipulálható, zsarolható, és képtelen nemet mondani. „Világos, hogy az ő céljaiknak a Tisza vezére felel meg a leginkább” – fogalmaztak.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)