Nagy bajban Berlin: veszélybe kerülhet a német lakossági energiaellátás

Németország gáztartalékai történelmi mélypontra süllyedtek a 2026-os év eleji hideghullám közepette. A tárolók töltöttsége február közepére kritikus, 23,95 százalékra esett vissza, ami 2018 óta a legalacsonyabb érték ebben az időszakban. A szakértők szerint a következő három–öt hét kritikus lehet a német gázellátás szempontjából különösen, ha a tartósan hideg időjárás fennmarad.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 23:59
Hamburg télen
Hamburg télen Forrás: AFP
Az év kezdetén Európát sújtó rendkívül fagyos időjárás után, Németország földgáztartalékai történelmi mélypontra süllyedtek. A föld alatti gáztárolók töltöttsége 23,95 százalékra csökkent, ami 2018 óta a legalacsonyabb szint összesített gáztárolási készlet (AGSI) legfrissebb adatai szerint – közölte cikkében a Brussels Signal.

Veszélybe kerülhet a német lakossági energiaellátás
Veszélybe kerülhet a német lakossági energiaellátás (Fotó: AFP)

A kapacitási mutató a hónap eleji mintegy 30 százalékról csökkent le, ami a január óta Észak- és Közép-Európában tapasztalható szokatlanul elhúzódó hideghullámnak tudható be.

Az Európai Unió egészében a tárolók töltöttsége 33,97 százalékon áll, ami szintén jóval elmarad az év ezen időszakában szokásos, körülbelül 50–58 százalékos átlagtól. 

Németország gáztárolóinak nagy része föld alatt van, mint például a legnagyobb rehdeni tároló. Ezeknél a tárolóknál minél kevesebb gáz marad bent, annál kisebb lesz a nyomás a föld alatt. A kisebb nyomás miatt a gázt egyre nehezebb és lassabb kitermelni.

Vagyis ahogy fogy a készlet, nem egyenletesen csökken a kitermelés sebessége, hanem egyre gyorsabban romlik a teljesítmény. Az időjárás jellemzően március közepétől kezd enyhülni, tehát a következő három–öt hét jelentheti a legkritikusabb időszakot.

A kritikus pont akkor jön el, amikor a gáztárolók töltöttsége 20 százalék alá csökken, és közben továbbra is hideg az idő. Ilyenkor a föld alatt lévő tárolókból már nem lehet elég gyorsan kinyerni a gázt. Ez azt jelenti, hogy ha hirtelen nagyon megnő a fogyasztás (például egy különösen hideg napon), a rendszer nehezebben tudja kielégíteni az igényeket.

A kritikus szint  ez 7–12 napnyi további, nagyon hideg időjárás esetén következhet be, a kitermelés mértékétől függően. Ha a gáztárolók töltöttsége 20 százalék alá csökken, és közben nagyon hideg az idő, akkor hiány is kialakulhat a hálózatban.

Ilyenkor előfordulhat, hogy a szolgáltatók ideiglenesen korlátozzák a nagy ipari fogyasztók gázellátását. Erre azért lenne szükség, hogy a lakosság és a létfontosságú szolgáltatások ellátása biztonságban maradjon.

Ha a tél hátralévő része átlagos vagy enyhébb lesz, akkor a fűtési szezon végére a készletek várhatóan 10–15 százalék között maradnak. Ha viszont a komoly hideg március közepe után is kitart, az komoly próbatételt jelentene az ellátás számára.

Borítókép: Hamburg télen (Fotó: AFP)

