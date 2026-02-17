Donald Trump fokozta a nyomást Ukrajnán, hogy „gyorsan” jusson megállapodásra Oroszországgal a keddi, amerikai közvetítéssel zajló genfi tárgyalások előtt – számolt be cikkében a The Guardian.
Zelenszkij foghatja a fejét: Donald Trump ismét figyelmeztette Ukrajnát
Az amerikai elnök a keddi Genfben zajló béketárgyalások előtt sürgette az ukrán felet a mihamarabbi megállapodás elérésére az oroszokkal. Donald Trump szavai ismét figyelmeztető jelként értelmezhetőek a kijevi vezetés irányába.
Ukrajnának jobb lesz, ha gyorsan az asztalhoz ül
– mondta az amerikai elnök újságíróknak az Air Force One fedélzetén, miközben Washingtonba tartott.
Trump arra törekszik, hogy véget vessen a konfliktusnak. Az Egyesült Államok közvetítésével Abu-Dzabiban tartott két korábbi tárgyalási forduló eddig nem hozott áttörést a békében.
Moszkva a tárgyalások során ragaszkodott ahhoz a követeléséhez, hogy Ukrajna jelentős területi és politikai engedményeket tegyen – ezt Kijev a kapitulációval egyenértékűnek minősítve elutasította.
Trump vezető megbízottja, Steve Witkoff és az elnök veje, Jared Kushner az amerikai delegáció tagjai lesznek, míg Moszkva küldöttségét a korábbi orosz kulturális miniszter, Vlagyimir Medinyszkij vezeti.
Ukrajna és Oroszország a háború negyedik évfordulójának közeledtével a tárgyalások újabb fordulójára készül.
Borítókép: Donald Trump az Air Force-1 fedélzetén (Fotó:AFP)
A téma legfrissebb hírei
Orbán Viktor és Marco Rubio uralja a nemzetközi sajtót
Az Egyesült Államok Magyarország sikerében érdekelt, s Orbán Viktorral épít partnerséget.
Árvíztől tartanak a heves esőzések miatt Új-Zéland Déli-szigetén, több városban már vészhelyzetet is hirdettek
Kidőlt fák, földcsuszamlások több helyen is, van, ahol áram sincs.
Valóra válhat Zelenszkij rémálma
Az ukrán energiarendszer egy hajszálon függ.
Orbán Viktor erős figyelmeztetést küldött: A Tiszával belesodródnánk a háborúba
Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek!
