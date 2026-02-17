Zelenszkij foghatja a fejét: Donald Trump ismét figyelmeztette Ukrajnát

Ukrajnának jobb lesz, ha gyorsan az asztalhoz ül

– mondta az amerikai elnök újságíróknak az Air Force One fedélzetén, miközben Washingtonba tartott.

Trump arra törekszik, hogy véget vessen a konfliktusnak. Az Egyesült Államok közvetítésével Abu-Dzabiban tartott két korábbi tárgyalási forduló eddig nem hozott áttörést a békében.

Moszkva a tárgyalások során ragaszkodott ahhoz a követeléséhez, hogy Ukrajna jelentős területi és politikai engedményeket tegyen – ezt Kijev a kapitulációval egyenértékűnek minősítve elutasította.

Trump vezető megbízottja, Steve Witkoff és az elnök veje, Jared Kushner az amerikai delegáció tagjai lesznek, míg Moszkva küldöttségét a korábbi orosz kulturális miniszter, Vlagyimir Medinyszkij vezeti.

Ukrajna és Oroszország a háború negyedik évfordulójának közeledtével a tárgyalások újabb fordulójára készül.

Borítókép: Donald Trump az Air Force-1 fedélzetén (Fotó:AFP)