Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony – Kövesse nálunk élőben! + videó

Donald TrumpVolodimir Zelesznkijbéketárgyalás

Zelenszkij foghatja a fejét: Donald Trump ismét figyelmeztette Ukrajnát

Az amerikai elnök a keddi Genfben zajló béketárgyalások előtt sürgette az ukrán felet a mihamarabbi megállapodás elérésére az oroszokkal. Donald Trump szavai ismét figyelmeztető jelként értelmezhetőek a kijevi vezetés irányába.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 8:18
Donald Trump az Air Force-1 fedélzetén
Donald Trump az Air Force-1 fedélzetén Forrás: AFP
Donald Trump fokozta a nyomást Ukrajnán, hogy „gyorsan” jusson megállapodásra Oroszországgal a keddi, amerikai közvetítéssel zajló genfi tárgyalások előtt – számolt be cikkében a The Guardian.

Trump figyelmeztette az ukránokat, hogy mihamarabb állapodjanak meg.
Trump figyelmeztette az ukránokat, hogy mihamarabb állapodjanak meg. Fotó: AFP

Ukrajnának jobb lesz, ha gyorsan az asztalhoz ül

– mondta az amerikai elnök újságíróknak az Air Force One fedélzetén, miközben Washingtonba tartott.

Trump arra törekszik, hogy véget vessen a konfliktusnak. Az Egyesült Államok közvetítésével Abu-Dzabiban tartott két korábbi tárgyalási forduló eddig nem hozott áttörést a békében.

Moszkva a tárgyalások során ragaszkodott ahhoz a követeléséhez, hogy Ukrajna jelentős területi és politikai engedményeket tegyen – ezt Kijev a kapitulációval egyenértékűnek minősítve elutasította.

Trump vezető megbízottja, Steve Witkoff és az elnök veje, Jared Kushner az amerikai delegáció tagjai lesznek, míg Moszkva küldöttségét a korábbi orosz kulturális miniszter, Vlagyimir Medinyszkij vezeti.

Ukrajna és Oroszország a háború negyedik évfordulójának közeledtével a tárgyalások újabb fordulójára készül. 

Borítókép: Donald Trump az Air Force-1 fedélzetén (Fotó:AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

