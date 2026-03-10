BarcelonaNewcastleBajnokok Ligája

A végén lecsapott Yamal, a Barcelona összetörte az angol szíveket

Sokáig úgy tűnt, hogy a Newcastle–Barcelona lesz a labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapjának egyetlen gól nélküli mérkőzése. A hajrában azonban két gól is született, a Newcastle megérdemelten vezetett, de végül az 1-1-es döntetlennel kellett megelégednie, mert Lamine Yamal az utolsó utáni pillanatban bevitte az egyenlítő találatot

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 23:00
Harvey Barnes (balra) lehetett volna a Newcastle nyerőembere Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A Bajnokok Ligája első nyolcaddöntője, a Galatasaray–Liverpool (1-0) után kedden még egy olyan mérkőzést rendeztek, amelynek főszereplői jól ismerik egymást, hiszen az alapszakaszban már összecsaptak egyszer: a Newcastle és a Barcelona még az első fordulóban lezajlott találkozóját utóbbi 2-1-re nyerte meg. A Szarkáknak egyébként nincs túl sok sikerélményük a spanyol gigász ellen, bár ehhez az is hozzátartozik, hogy nem túl gyakori vendégek a BL-ben. Mindenesetre 1997-re datálódik az egyetlen győzelmük, és bár ezúttal sem ők voltak a párharc esélyesei, Eddie Howe fogadkozott, csapata foggal-körömmel fog harcolni – hazai közönsége pláne, márpedig kedden a St. James’ Parkban rendezték az első felvonást.

Joan García (zöldben) és a Barcelona elégedetten hagyhatja ott a Newcastle otthonát
Joan García (zöldben) és a Barcelona elégedetten hagyhatja ott a Newcastle otthonát Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Nehezen, de kicsikarta a gólt a Newcastle

Az edző szavai a pályán valósággá váltak, a Newcastle hatalmas elánnal kezdett, az első tíz percben lerohanta a Barcelonát, de a vendégek védelme állta a sarat. Szépen, lassan kiegyenlítődött a játék, amely főként a mezőnyben zajlott, nem kellett ide-oda kapkodnunk a fejünket a helyzetek miatt. Az első félidőben kettő, illetve egy kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel, gólt viszont nem.

A térfélcsere után sem változott sokat a játék képe. Ahhoz nem férhet kérdés, hogy a Newcastle tett meg többet azért, hogy előnyből várhassa a visszavágót. A 74. percig azonban nem volt mit ünnepelniük az angoloknak, és akkor is csak pillanatokra ujjonghatott a közönség: Harvey Barnes a kapufát találta el, Joelinton bevágta a kipattanót, de a gólt les miatt érvénytelenítették. A következőt viszont már nem. 

Jacob Murphy tette középre a labdát a 86. percben. A gólerős Barnesra senki sem figyelt, aki ezt köszönte szépen, és a hálóba sodorta a labdát, a Barcelona kapusa, Joan García csak beleérni tudott a lövésbe.

A katalánok ezután rákapcsoltak, és mire mindenki elkönyvelte az 1-0-s hazai sikert, Dani Olmo tizenegyest harcolt ki a Barcelonának. Lamine Yamal bevágta a 96. percben, ezzel lezárta a párharc első felvonását. Az 1-1-es döntetlen után jövő szerdán a Camp Nouban dől el minden.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:

Kedd

  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1-0 (1-0), gólszerző: Lemina (7.)
  • Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 1-6 (0-3), gólszerzők: Pasalic (93.), ill. Stanisic (12.), Olise (22., 64.), Gnabry (25.), Jackson (52.), Musiala (67.)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol) 5-2 (4-1), gólszerzők: Llorente (6.), Griezmann (14.), Álvarez (16., 55.), Le Normand (22.), ill. Porro (26.), Solanke (76.)
  • Newcastle (angol)–Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0), gólszerző: Barnes (86.), ill. Yamal (96. – 11-esből)

Szerda

  • Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 18.45 (tv: Sport2)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 21.00 (tv: Sport1)
  • PSG (francia)–Chelsea (angol) 21.00
  • Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 21.00

 

