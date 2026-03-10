A végén lecsapott Yamal, a Barcelona összetörte az angol szíveket

A Bajnokok Ligája első nyolcaddöntője, a Galatasaray–Liverpool (1-0) után kedden még egy olyan mérkőzést rendeztek, amelynek főszereplői jól ismerik egymást, hiszen az alapszakaszban már összecsaptak egyszer: a Newcastle és a Barcelona még az első fordulóban lezajlott találkozóját utóbbi 2-1-re nyerte meg. A Szarkáknak egyébként nincs túl sok sikerélményük a spanyol gigász ellen, bár ehhez az is hozzátartozik, hogy nem túl gyakori vendégek a BL-ben. Mindenesetre 1997-re datálódik az egyetlen győzelmük, és bár ezúttal sem ők voltak a párharc esélyesei, Eddie Howe fogadkozott, csapata foggal-körömmel fog harcolni – hazai közönsége pláne, márpedig kedden a St. James’ Parkban rendezték az első felvonást.

Joan García (zöldben) és a Barcelona elégedetten hagyhatja ott a Newcastle otthonát Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Nehezen, de kicsikarta a gólt a Newcastle

Az edző szavai a pályán valósággá váltak, a Newcastle hatalmas elánnal kezdett, az első tíz percben lerohanta a Barcelonát, de a vendégek védelme állta a sarat. Szépen, lassan kiegyenlítődött a játék, amely főként a mezőnyben zajlott, nem kellett ide-oda kapkodnunk a fejünket a helyzetek miatt. Az első félidőben kettő, illetve egy kaput eltaláló lövést jegyezhettünk fel, gólt viszont nem.

A térfélcsere után sem változott sokat a játék képe. Ahhoz nem férhet kérdés, hogy a Newcastle tett meg többet azért, hogy előnyből várhassa a visszavágót. A 74. percig azonban nem volt mit ünnepelniük az angoloknak, és akkor is csak pillanatokra ujjonghatott a közönség: Harvey Barnes a kapufát találta el, Joelinton bevágta a kipattanót, de a gólt les miatt érvénytelenítették. A következőt viszont már nem.

Jacob Murphy tette középre a labdát a 86. percben. A gólerős Barnesra senki sem figyelt, aki ezt köszönte szépen, és a hálóba sodorta a labdát, a Barcelona kapusa, Joan García csak beleérni tudott a lövésbe.

A katalánok ezután rákapcsoltak, és mire mindenki elkönyvelte az 1-0-s hazai sikert, Dani Olmo tizenegyest harcolt ki a Barcelonának. Lamine Yamal bevágta a 96. percben, ezzel lezárta a párharc első felvonását. Az 1-1-es döntetlen után jövő szerdán a Camp Nouban dől el minden.