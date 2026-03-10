Az Európai Bizottság nyílt háborút folytat a magyar nép ellen

Lengyelország és Magyarország évek óta tapasztalja, hogy az EU jogi és intézményi nyomása aláássa a tagállamok szuverenitását – erről Jerzy Kwasniewski, az Ordo Iuris intézet elnöke beszélt az M1 aktuális csatornán kedden. Jerzy Kwasniewski, aki az MCC Budapest Summit elnevezésű konferenciáján vett részt, úgy vélte: a V4-ek képezhetnének ellensúlyt a növekvő brüsszeli befolyással szemben. Úgy vélte, az Európai Bizottság nyílt háborút folytat Magyarország és a magyar nép ellen.
Rá akarják erőltetni a migrációs paktumot a tagállamokra, hogy ezrével fogadjanak be menekülteket, de a nemzetközi, fegyverkezési vagy háborús politikában is hatásköröket akar magához ragadni az EU az egyes országokkal szemben. Kár, hogy nincs egységes hang Kelet-Európában, a józan ész hangján egységesen kellene felszólalni például a brüsszeli migrációs politika ellen
– tette hozzá Kwasniewski.
