Az Európai Bizottság nyílt háborút folytat a magyar nép ellen

Jerzy Kwasniewski szerint az Európai Bizottság jogi és intézményi nyomással egyre több hatáskört próbál elvonni a tagállamoktól, ami aláássa a nemzeti szuverenitást. Az Ordo Iuris intézet elnöke úgy véli, a brüsszeli törekvésekkel szemben erősebb közép-európai fellépésre lenne szükség. Kwasniewski szerint az Európai Bizottság nyílt háborút folytat Magyarország és a magyar nép ellen.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 10. 21:50
Az EU jogi és intézményi nyomása aláássa a tagállamok szuverenitását Forrás: AFP
Lengyelország és Magyarország évek óta tapasztalja, hogy az EU jogi és intézményi nyomása aláássa a tagállamok szuverenitását – erről Jerzy Kwasniewski, az Ordo Iuris intézet elnöke beszélt az M1 aktuális csatornán kedden. Jerzy Kwasniewski, aki az MCC Budapest Summit elnevezésű konferenciáján vett részt, úgy vélte: a V4-ek képezhetnének ellensúlyt a növekvő brüsszeli befolyással szemben. Úgy vélte, az Európai Bizottság nyílt háborút folytat Magyarország és a magyar nép ellen. 

Jerzy Kwasniewski. Fotó: AFP

Rá akarják erőltetni a migrációs paktumot a tagállamokra, hogy ezrével fogadjanak be menekülteket, de a nemzetközi, fegyverkezési vagy háborús politikában is hatásköröket akar magához ragadni az EU az egyes országokkal szemben. Kár, hogy nincs egységes hang Kelet-Európában, a józan ész hangján egységesen kellene felszólalni például a brüsszeli migrációs politika ellen

– tette hozzá Kwasniewski.

A Magyarországot sújtó napi egymillió eurós bírság kapcsán Jerzy Kwasniewski azt emelte ki: az Európai Unió Bírósága tisztességtelen eljárásban hozta meg ezt a döntését, hiszen nem is volt erre vonatkozó indítvány. Ez beavatkozás a nemzetközi hatáskörökbe. A menekültügynek nemzeti hatáskörben kell maradnia, hiszen az EU e téren nem volt sikeres. A nép demokratikus kontrollja alatt működő demokratikus kormányok viszont meg tudnak birkózni a migrációval – írta az MTI.

A lengyel–magyar viszonyról szólva Kwasniewski elmondta: az ezeréves barátságot nem tudja aláásni egy kormányzat sem. 

Bár lehetnek olyan nemzeti érdekek, amelyek eltérnek, például az ukrajnai háborúval kapcsolatban, de felelős partnerek megértik, hogy több minden köti össze a két országot, mint az ukrán háborúval kapcsolatos véleménykülönbség.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

