Brüsszel zsarolóunióvá vált

Kíméletlen őszinteséggel beszélt az Európai Unió elhibázott migrációs politikájáról a Patrióták Európáért bécsi rendezvényén Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője. A jelenlegi rendszer fenntarthatatlan, és csak radikális lépésekkel, köztük az emberi jogok európai egyezményének újraértelmezésével és az EU-n kívüli menekültközpontok felállításával lehet megállítani a tömeges bevándorlást – hangsúlyozta Steger. Az osztrák politikus szerint Brüsszel zsarolóunióvá vált, amely a nemzeti szuverenitást veszélyezteti.

Munkatársunktól
2026. 02. 22. 21:16
Petra Steger, az FPÖ európai parlamenti képviselője Fotó: Hans Lucas via AFP
Nem elég a határokat lezárni, a már itt lévő illegális bevándorlóknak is távozniuk kell – hangsúlyozta Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője a Patrióták Európáért egy bécsi rendezvényén adott interjúban.

Petra Steger szerint aki illegálisan tartózkodik Európában, annak távoznia kell
Petra Steger szerint aki illegálisan tartózkodik Európában, annak távoznia kell. Illusztráció. Fotó: NurPhoto via AFP

Aki illegálisan tartózkodik Európában, annak el kell hagynia Európát. Ez az alap

– szögezte le a politikus, aki szerint a brüsszeli migrációs paktum csupán „szemfényvesztés”, hiszen sem a határvédelmet, sem az illegális beáramlás megállítását nem garantálja.

Steger szerint a probléma gyökere abban rejlik, hogy „aki egyszer európai földre lépett, azt gyakorlatilag alig lehet már eltávolítani az országból”. Ezért szorgalmazza az EU határain kívüli menekültügyi központok létrehozását, ahol a kérelmeket még azelőtt elbírálnák, hogy a migránsok beléphetnének az unió területére. Csak a valóban védelemre szoruló, kis számú csoport kaphatna bebocsátást, mindenki másnak kívül kellene maradnia.

A képviselő nem finomkodott, amikor a jelenlegi helyzet következményeiről beszélt: a tömeges migráció hatalmas terheket ró az igazságszolgáltatásra, az oktatásra és a közbiztonságra. Eközben Brüsszel nemhogy nem oldja meg a problémát, hanem egyes tagállamok, mint például Spanyolország, tömeges legalizálással és állampolgárság adományozásával még súlyosbítják is azt. Steger ezért Ausztriában is szigorítást követel.

Aki 2015 után érkezett, azt ne lehessen automatikusan tíz év után honosítani

– mondta. Az osztrákoknak joguk van ahhoz, hogy ne érezzék magukat idegennek a saját hazájukban – tette hozzá.

Az illegális migráció megszüntetésének gyakorlati megvalósításáról szólva Steger a svéd és ausztrál modellt hozta fel példaként. Szerinte, ha megszüntetik a vonzerőt jelentő úgynevezett pull-faktorokat, például a bőkezű szociális juttatásokat, és egyértelművé teszik az üzenetet, miszerint „nem látunk itt szívesen benneteket”, akkor sokan önként távoznak majd. 

A szociális rendszerben az „Ausztria az első” elvét kell érvényesíteni – hangsúlyozta.

A jogi akadályok kapcsán az FPÖ politikusa az emberi jogok európai egyezményének újraértelmezését sürgette. Szerinte a jelenlegi bírói gyakorlat és az egyezmény kiterjesztő értelmezése nemhogy megakadályozná, hanem egyenesen bátorítja az illegális migrációt. Emellett le kell állítani azoknak az NGO-knak a milliárdos finanszírozását, amelyek elnyújtják az eljárásokat és akadályozzák a kitoloncolásokat.

Steger a nemzetállamok fontosságára figyelmeztet

Az unió jövőjével kapcsolatban Steger elutasította a központosított szuperállam gondolatát.

A nemzetek Európáját, szuverén államokat akarunk. Nem adósságuniót, nem védelmi uniót és nem politikai uniót

– sorolta a Patrióták követeléseit.

Figyelmeztetett arra is, hogy Brüsszel a jogállamisági mechanizmuson és a költségvetési zsaroláson keresztül próbál nyomást gyakorolni a renitens tagállamokra, ami egy „zsarolóunió” képét vetíti előre.

Végezetül a véleményszabadság kérdésében is éles kritikát fogalmazott meg Emmanuel Macron francia elnökkel és a brüsszeli vezetéssel szemben. Szerinte képmutatás, hogy épp azok a politikusok kérik számon a közösségi média átláthatóságát, akik az uniós Digital Services Act (DSA) segítségével cenzúrázzák a nekik nem tetsző tartalmakat, legyen szó migrációról, klímapolitikáról vagy a világjárvány kezeléséről.

A közösségi médiában a véleményszabadság elengedhetetlen, azt nem korlátozhatja politikai befolyás

– zárta gondolatait Petra Steger.

Borítókép: Petra Steger, az FPÖ európai parlamenti képviselője (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
Még egy üzenet a Farpofa-közből

A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.

