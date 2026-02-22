Brüsszel zsarolóunióvá vált

Nem elég a határokat lezárni, a már itt lévő illegális bevándorlóknak is távozniuk kell – hangsúlyozta Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője a Patrióták Európáért egy bécsi rendezvényén adott interjúban.

Petra Steger szerint aki illegálisan tartózkodik Európában, annak távoznia kell. Illusztráció. Fotó: NurPhoto via AFP

Aki illegálisan tartózkodik Európában, annak el kell hagynia Európát. Ez az alap

– szögezte le a politikus, aki szerint a brüsszeli migrációs paktum csupán „szemfényvesztés”, hiszen sem a határvédelmet, sem az illegális beáramlás megállítását nem garantálja.

Steger szerint a probléma gyökere abban rejlik, hogy „aki egyszer európai földre lépett, azt gyakorlatilag alig lehet már eltávolítani az országból”. Ezért szorgalmazza az EU határain kívüli menekültügyi központok létrehozását, ahol a kérelmeket még azelőtt elbírálnák, hogy a migránsok beléphetnének az unió területére. Csak a valóban védelemre szoruló, kis számú csoport kaphatna bebocsátást, mindenki másnak kívül kellene maradnia.