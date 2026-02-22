Ramadán: Komoly nyomás van a gyerekeken, az iskolában is böjtölnek

A ramadán egyre nagyobb feszültséget okoz a bécsi iskolákban. Idén a böjti időszak kezdete pontosan húshagyókedd hetére esett, egyes iskolákban ezért elhalasztották az ünnepséget. Egy bécsi iskolaigazgató kongatja a vészharangot: „Évről évre rosszabb a helyzet” – mondta a Heute-nak. A böjtöt szigorúan szabályozzák az iszlámban: reggeltől estig tartózkodnak az ételtől és az italtól.
A gyermekek általában mentesülnek ez alól. Az iskola szerint azonban a valóság más.
A diákok utánozzák a felnőtteket
– mondja az iskola vezetősége. A középiskolában a gyerekek többsége muszlim. Bár a témát a vallási órákon is megvitatják, „sok gyerek nem jár ezekre az órákra, és nehezen tudjuk elérni őket”. További tényező: a közösségi média. Az igazgató szerint számos videó kering úgynevezett prédikátorokról, akik böjtre buzdítják a gyerekeket – írja az Exxpress osztrák lap
A következmények a mindennapi iskolai életben is megmutatkoznak. „A gyerekek fáradtak, érzékenyek és nem tudnak koncentrálni” – mondja az iskola vezetősége. Tavaly egy diák összeesett testnevelés órán. „Vizet kínálunk a gyerekeknek, de ők visszautasítják. A főzőórán is visszautasítják az ételt.” A diákok azt mondják, böjtölnek.
A tanár szerint különösen aggasztó, hogy a böjtölés versennyé vált egyes diákok között. „Néhány diák versennyé változtatja, ki bírja a legtovább evés nélkül” – teszi hozzá.
Az egészségügyi vonatkozások mellett az iskola a társadalmi változásokat is figyelemmel kíséri. „Volt egy diákunk, aki hirtelen, egyik napról a másikra teljesen lefátyolozva jött iskolába” – magyarázza az igazgató. Sok lány speciális ramadáni ruhát visel.
Úgy tűnik, hogy a közös böjtölés erős összetartozás érzését adja a gyerekeknek. Ugyanakkor a nyelvi akadályok megnehezítik a szülőkkel való beszélgetést. „Kezdetben csak néhány negyedik osztályos tanuló böjtölt, de most már a diákjaim többségére hatással van” – mondta az igazgatónő.
Az iskolák elhagyatottnak érzik magukat
Már egy ideje folynak erőfeszítések ezeknek a tendenciának az ellensúlyozására. A szülőkkel és a diákokkal folytatott megbeszélések célja a tudatosság növelése. „Megpróbáljuk ösztönözni őket, hogy a böjt fogalmát más dolgokra is alkalmazzák, például a mobiltelefonjukról való lemondásra” – magyarázza az iskola vezetősége. A problémák azonban továbbra is fennállnak, ezért az igazgató több támogatást szeretne a regionális oktatási hatóságtól. „Jelenleg minden iskola csak egyedül küzd a nehézségekkel” – mondja. Továbbá több oktatási és megelőző munkára van szükség a közösségeken belül, hiszen látszik, hogy a ramadán már nem csupán magánjellegű hitbeli ügy, hanem közvetlenül befolyásolja a mindennapi iskolai életet.
Amikor az ünnepségeket el kell halasztani, a diákok összeesnek a testnevelés órákon, és az órán megtagadják az ételt, a tanárok elérik a határaikat.
