deák dánielorbán viktorMagyar Péter

Orbán Viktor nyerte a hetet

Deák Dániel hétértékelőjében arról írt, hogy négy héttel a választás előtt Orbán Viktor került kedvező helyzetbe, mert a Békemenet mozgósítása, az ukrán fenyegetések, a védett ár bevezetése és a miniszterelnök induló országjárása is a kormánypártoknak kedvezett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 22:10
Deák Dániel Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel hétértékelőjében arról írt, hogy négy héttel a választás előtt Orbán Viktor nyerte a hetet.

Az elemző szerint ezt elsősorban

 a Békemenet bizonyítja, amelyen a hivatalos adatok szerint 180 ezren vettek részt.

 Úgy fogalmazott, a menet mérete és a résztvevők száma azt mutatja, hogy a Fidesz mozgósítása rendkívül erős, a választók pedig érzik a választás tétjét.

Deák Dániel azt mondta, az elmúlt hetek eseményei Orbán Viktort igazolták, mert Volodimir Zelenszkij zsarolása és fenyegetése szerinte rámutatott arra, hogy Kijevnek és Brüsszelnek érdekében áll beavatkozni a magyar választásba a Tisza oldalán. Az elemző szerint 

Magyar Péter nem állna ellen ezeknek az elvárásoknak, hanem teljesítené azokat.

Az elemzésben kitért arra is, hogy a héten nagy visszhangot váltott ki a védett ár bevezetése a benzinkutakon. Deák Dániel szerint

 Orbán Viktor ezzel határozottan reagált a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő energiaárakra, és így Magyarországon továbbra is alacsonyabb maradhat az üzemanyag ára, mint sok európai országban.

Az elemző fontos fejleménynek nevezte azt is, hogy Orbán Viktor országjárásra indul. Szerinte a Fidesz előbb saját szavazótáborát, majd aktivistahálózatát mozgósította, most pedig a bizonytalan választók megszólítása következik, amelynek része a miniszterelnök vidéki nagyvárosokba tervezett körútja.

Deák Dániel a Tisza Párt teljesítményéről azt mondta, hogy 

Magyar Péter a várakozások alatt szerepelt a március 15-i rendezvényével.

 Az elemző szerint a Tisza Párt vezetője milliós tömeget várt, ezzel szemben a cellainformációk alapján 150 ezren vehettek részt az eseményen, miközben a Békemenet ennél is nagyobb tömeget vonzott.

Összegzésként úgy fogalmazott, hogy a hetet Orbán Viktor nyerte, ezt az előnyt pedig négy hét múlva a szavazófülkékben is eredményre kell váltani.

Borítókép: Deák Dániel (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
