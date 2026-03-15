Deák Dániel hétértékelőjében arról írt, hogy négy héttel a választás előtt Orbán Viktor nyerte a hetet.

Az elemző szerint ezt elsősorban

a Békemenet bizonyítja, amelyen a hivatalos adatok szerint 180 ezren vettek részt.

Úgy fogalmazott, a menet mérete és a résztvevők száma azt mutatja, hogy a Fidesz mozgósítása rendkívül erős, a választók pedig érzik a választás tétjét.

Deák Dániel azt mondta, az elmúlt hetek eseményei Orbán Viktort igazolták, mert Volodimir Zelenszkij zsarolása és fenyegetése szerinte rámutatott arra, hogy Kijevnek és Brüsszelnek érdekében áll beavatkozni a magyar választásba a Tisza oldalán. Az elemző szerint

Magyar Péter nem állna ellen ezeknek az elvárásoknak, hanem teljesítené azokat.

Az elemzésben kitért arra is, hogy a héten nagy visszhangot váltott ki a védett ár bevezetése a benzinkutakon. Deák Dániel szerint

Orbán Viktor ezzel határozottan reagált a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő energiaárakra, és így Magyarországon továbbra is alacsonyabb maradhat az üzemanyag ára, mint sok európai országban.

Az elemző fontos fejleménynek nevezte azt is, hogy Orbán Viktor országjárásra indul. Szerinte a Fidesz előbb saját szavazótáborát, majd aktivistahálózatát mozgósította, most pedig a bizonytalan választók megszólítása következik, amelynek része a miniszterelnök vidéki nagyvárosokba tervezett körútja.

Deák Dániel a Tisza Párt teljesítményéről azt mondta, hogy

Magyar Péter a várakozások alatt szerepelt a március 15-i rendezvényével.

Az elemző szerint a Tisza Párt vezetője milliós tömeget várt, ezzel szemben a cellainformációk alapján 150 ezren vehettek részt az eseményen, miközben a Békemenet ennél is nagyobb tömeget vonzott.

Összegzésként úgy fogalmazott, hogy a hetet Orbán Viktor nyerte, ezt az előnyt pedig négy hét múlva a szavazófülkékben is eredményre kell váltani.