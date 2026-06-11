Belfastban nem nyugszanak a kedélyek, a migrációs paktum Magyarországnak is komoly kockázatokat jelent

Alekszandar Vucsics szerb elnök egy interjúban arról beszélt szerdán, hogy Belgrádba hívta az amerikai elnököt.

Donald Trump elnöksége alapjaiban változtatta meg az Egyesült Államok megítélését Szerbiában

– állítja Alekszandar Vucsics. A szerb államfő szerint Washington és Belgrád kapcsolata ma már elsősorban a gazdasági együttműködésre és a közös érdekekre épül. Vucsics az amerikai kapcsolatok mellett Koszovóról, az uniós csatlakozásról és Szerbia a világpolitikában foglalt álláspontjáról is beszélt.