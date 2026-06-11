A belfasti történtek után sokan azt kérdezik, képes-e Európa kezelni a migrációval összefüggő biztonsági kihívásokat. Pénteken lép életbe az Európai Unió migrációs paktuma, amely súlyos kötelezettségeket róhat hazánkra: a szabályozás alapján a tagállamoknak vagy részt kell venniük a migránsok átvételében, vagy pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük. A várható következményekről Gönczi Róbertet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét kérdezte lapunk.
Belfastban nem nyugszanak a kedélyek, a migrációs paktum Magyarországnak is komoly kockázatokat jelent
Zelenszkij és Magyar Péter hamarosan találkozhatnak. Belfastban forr a hangulat, Vucsics Trumpról beszélt. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.
További Külföld híreink
Alekszandar Vucsics szerb elnök egy interjúban arról beszélt szerdán, hogy Belgrádba hívta az amerikai elnököt.
Donald Trump elnöksége alapjaiban változtatta meg az Egyesült Államok megítélését Szerbiában
– állítja Alekszandar Vucsics. A szerb államfő szerint Washington és Belgrád kapcsolata ma már elsősorban a gazdasági együttműködésre és a közös érdekekre épül. Vucsics az amerikai kapcsolatok mellett Koszovóról, az uniós csatlakozásról és Szerbia a világpolitikában foglalt álláspontjáról is beszélt.
További Külföld híreink
Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy Ukrajnának pozitív jelzései vannak arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára.
Nem tudom megmondani a pontos dátumot és helyszínt, csak megerősíteni tudom, hogy dolgozunk egy találkozón Volodimir Zelenszkij elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök között
– közölte.
Borítókép: A belfasti zavargás után (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!