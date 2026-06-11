BelfastDonald TrumpVolodimir Zelenszkij

Belfastban nem nyugszanak a kedélyek, a migrációs paktum Magyarországnak is komoly kockázatokat jelent

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Zelenszkij és Magyar Péter hamarosan találkozhatnak. Belfastban forr a hangulat, Vucsics Trumpról beszélt. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 0:03
A belfasti zavargás után Fotó: PAUL FAITH Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A belfasti történtek után sokan azt kérdezik, képes-e Európa kezelni a migrációval összefüggő biztonsági kihívásokat. Pénteken lép életbe az Európai Unió migrációs paktuma, amely súlyos kötelezettségeket róhat hazánkra: a szabályozás alapján a tagállamoknak vagy részt kell venniük a migránsok átvételében, vagy pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük. A várható következményekről Gönczi Róbertet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét kérdezte lapunk.

Alekszandar Vucsics szerb elnök egy interjúban arról beszélt szerdán, hogy Belgrádba hívta az amerikai elnököt. 

Donald Trump elnöksége alapjaiban változtatta meg az Egyesült Államok megítélését Szerbiában

 – állítja Alekszandar Vucsics. A szerb államfő szerint Washington és Belgrád kapcsolata ma már elsősorban a gazdasági együttműködésre és a közös érdekekre épül. Vucsics az amerikai kapcsolatok mellett Koszovóról, az uniós csatlakozásról és Szerbia a világpolitikában foglalt álláspontjáról is beszélt.

Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy Ukrajnának pozitív jelzései vannak arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára.

Nem tudom megmondani a pontos dátumot és helyszínt, csak megerősíteni tudom, hogy dolgozunk egy találkozón Volodimir Zelenszkij elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök között

– közölte. 

Borítókép: A belfasti zavargás után (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

Pilhál György avatarja

Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu