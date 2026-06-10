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Komoly kihívásokat hozhat Magyarországnak a migrációs paktum

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Belfastban zavargások törtek ki, miután egy késes támadás miatt őrizetbe vettek egy szudáni származású férfit. A történtek után sokan azt kérdezik, képes-e Európa kezelni a migrációval összefüggő biztonsági kihívásokat. Pénteken lép életbe az Európai Unió migrációs paktuma, amely súlyos kötelezettségeket róhat hazánkra: a szabályozás alapján a tagállamoknak vagy részt kell venniük a migránsok átvételében, vagy pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük. A várható következményekről Gönczi Róbertet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét kérdezte lapunk.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 17:11
2015-ben migránsok lepték el el Európát
2015-ben migránsok lepték el el Európát (Fotó:AFP)
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A Migrációkutató Intézet elemzője lapunknak elmondta: a migrációs paktum támogatói elsősorban a kiutasítások felgyorsítását emelik ki. A szabályozás lehetővé teszi visszatérési központok létrehozását harmadik országokban, ahol a kiutasított migránsok várakozhatnának hazatérésükig. Gönczi Róbert szerint ugyanakkor a gyakorlatban továbbra is komoly problémát jelent az illegálisan tartózkodók és a bűncselekményt elkövető migránsok felkutatása.

A paktum valójában nem ad választ arra, hogyan kezeljük a kiutasított személyeket, pusztán azt mondja ki, hogy ki lehet őket utasítani

– fogalmazott az elemző.

Hozzátette: a kiutasított személyeket továbbra is az uniós tagállamoknak kell felkutatniuk, őrizetbe venniük és eltávolítaniuk, a költségeket pedig az adófizetők viselik.

A szakértő szerint az elmúlt években a kiutasítási határozatoknak tagállamtól függően csupán 20–27 százalékát sikerült végrehajtani. 

A schengeni övezeten belül sok esetben az sem ismert pontosan, hol tartózkodnak azok, akiknek el kellett volna hagyniuk az Európai Unió területét.

Gönczi szerint a paktum egyik kulcselemének számító visszatérési központok ügyében sem történt előrelépés. Egyetlen harmadik országgal sem született megállapodás, az Albániával kapcsolatos kezdeményezés pedig nem hozott áttörést.

Magyarország szempontjából különösen fontos az Eurodac rendszer bevezetése, amely a migránsok biometrikus adatainak rögzítésével segíti az első belépési ország azonosítását. 

Ez a szakértő szerint megerősítheti a dublini szabályok alkalmazását, vagyis könnyebben visszaküldhetik az első belépési országba azokat a migránsokat, akik más tagállamokban tartózkodnak.

Gönczi Róbert arra figyelmeztetett, hogy Magyarország külső schengeni határországként egy esetleges új migrációs hullám esetén ismét jelentős nyomás alá kerülhet.

Nagyon könnyen szembenézhetünk egy olyan migrációs nyomással, mint amilyet 2015-ben tapasztaltunk

 – mondta.

A szakértő szerint tudományos alapon nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a migráció önmagában növeli a bűncselekmények számát. Ugyanakkor szerinte kockázatot jelenthet, ha olyan emberek kerülnek vissza Magyarországra, akik eredetileg nem itt kívántak letelepedni, az ilyen helyzetek növelhetik a társadalmi feszültségeket.

Borítókép: Migránsok Európában (Fotó: AFP)

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