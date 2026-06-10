Komoly kihívásokat hozhat Magyarországnak a migrációs paktum

A Migrációkutató Intézet elemzője lapunknak elmondta: a migrációs paktum támogatói elsősorban a kiutasítások felgyorsítását emelik ki. A szabályozás lehetővé teszi visszatérési központok létrehozását harmadik országokban, ahol a kiutasított migránsok várakozhatnának hazatérésükig. Gönczi Róbert szerint ugyanakkor a gyakorlatban továbbra is komoly problémát jelent az illegálisan tartózkodók és a bűncselekményt elkövető migránsok felkutatása.

A paktum valójában nem ad választ arra, hogyan kezeljük a kiutasított személyeket, pusztán azt mondja ki, hogy ki lehet őket utasítani

– fogalmazott az elemző.

Hozzátette: a kiutasított személyeket továbbra is az uniós tagállamoknak kell felkutatniuk, őrizetbe venniük és eltávolítaniuk, a költségeket pedig az adófizetők viselik.

A szakértő szerint az elmúlt években a kiutasítási határozatoknak tagállamtól függően csupán 20–27 százalékát sikerült végrehajtani.

A schengeni övezeten belül sok esetben az sem ismert pontosan, hol tartózkodnak azok, akiknek el kellett volna hagyniuk az Európai Unió területét.