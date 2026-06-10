Péntektől életbe lép a migrációs paktum: a bevándorlás erőszakot és terrort hozott Európába + videó

A merényletsorozatot az al-Kaidához kapcsolódó terrorista csoport hajtotta végre. A fő szervező a marokkói származású Jamal Zougam volt. A támadás fordulópontot jelentett Európának, hiszen ekkor találkozott először közvetlenül az iszlamista terrorizmus fenyegetésével.

A nizzai terrortámadás 2016. július 14-én, a francia nemzeti ünnep napján történt.

A tunéziai származású Mohamed Lahouaiej-Bouhlel egy teherautóval a tengerparti sétányon haladó tömegbe rohant, miközben több tízezer ember a tűzijátékot figyelte.

A támadásban 86 ember halt meg, köztük több gyerek is.

Truck ploughs through large group of people in Nice during #BastilleDay terror attack https://t.co/wTZsrWtzAA pic.twitter.com/VnLCN1AWMF — Daily Mail (@DailyMail) July 15, 2016

Szintén Franciaországban 2015. január 7-én a Kouachi fivérek fegyveres támadást intéztek a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen, megtorlásul a lapban korábban megjelent, Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt. A merényletben 12-en vesztették életüket.

2015-ben egy másik terrorsorozat rázta meg a francia fővárost. A Stade de France-stadionnál, éttermekben és a Bataclan koncertteremben összehangolt támadásokat hajtottak végre iszlamista merénylők. A mészárlásban 130 ember vesztette életét, több mint négyszázan megsebesültek. A támadók az Iszlám Állam nevében cselekedtek, és tetteikkel örökre megváltoztatták Franciaország biztonságérzetét.

2017. május 22-én a brit Manchester Arenában Ariana Grande koncertje után robbant bomba. A 22 éves Salman Abedi líbiai származású brit állampolgár robbanószerkezetet hozott működésbe a kijáratnál, amikor a közönség távozott. A merényletben 22-en haltak meg, köztük hét gyermek is. Az eset az Egyesült Királyság történetének egyik legtragikusabb terrortámadásának számít.