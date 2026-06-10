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Péntektől életbe lép a migrációs paktum: a bevándorlás erőszakot és terrort hozott Európába + videó

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Pénteken hatályba lép az uniós migrációs paktum, amely új alapokra helyezi a tagállamok bevándorláspolitikáját. A Fidesz arra szólította fel Magyar Pétert, hogy egyértelműen utasítsa el a végrehajtást Magyarországon. A miniszterelnök azt állítja, hogy nem lesznek illegális migránsok, miközben sokak szerint hallgat a paktum lényegéről, a legálisan betelepíthető migránsok elosztási mechanizmusáról.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 11:12
Migránsok a szerb-magyar határ közelében, Röszkén Fotó: Thomas Campean Forrás: Anadolu/AFP
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A merényletsorozatot az al-Kaidához kapcsolódó terrorista csoport hajtotta végre. A fő szervező a marokkói származású Jamal Zougam volt. A támadás fordulópontot jelentett Európának, hiszen ekkor találkozott először közvetlenül az iszlamista terrorizmus fenyegetésével.

A nizzai terrortámadás 2016. július 14-én, a francia nemzeti ünnep napján történt. 

A tunéziai származású Mohamed Lahouaiej-Bouhlel egy teherautóval a tengerparti sétányon haladó tömegbe rohant, miközben több tízezer ember a tűzijátékot figyelte.

A támadásban 86 ember halt meg, köztük több gyerek is.

Szintén Franciaországban 2015. január 7-én a Kouachi fivérek fegyveres támadást intéztek a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen, megtorlásul a lapban korábban megjelent, Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt. A merényletben 12-en vesztették életüket.

2015-ben egy másik terrorsorozat rázta meg a francia fővárost. A Stade de France-stadionnál, éttermekben és a Bataclan koncertteremben összehangolt támadásokat hajtottak végre iszlamista merénylők. A mészárlásban 130 ember vesztette életét, több mint négyszázan megsebesültek. A támadók az Iszlám Állam nevében cselekedtek, és tetteikkel örökre megváltoztatták Franciaország biztonságérzetét.

2017. május 22-én a brit Manchester Arenában Ariana Grande koncertje után robbant bomba. A 22 éves Salman Abedi líbiai származású brit állampolgár robbanószerkezetet hozott működésbe a kijáratnál, amikor a közönség távozott. A merényletben 22-en haltak meg, köztük hét gyermek is. Az eset az Egyesült Királyság történetének egyik legtragikusabb terrortámadásának számít.

2024-ben a németországi Solingen városában, egy helyi fesztiválon késes támadás történt. Az elkövető három embert megölt és nyolcat megsebesített. A szövetségi ügyészség szerint a férfi az Iszlám Állam ideológiáját követte, és tudatosan nem muszlim áldozatokat keresett.

A németországi Magdeburgban 2024. december 20-án a férfi egy bérautóval hajtott a tömegbe, átszáguldva a karácsonyi vásáron. Az ámokfutás során több embert elütött, az eset sokakban idézte fel a 2016-os nizzai merényletet.

Ezen esetek és a közelmúlt belfasti esete is újra ráirányította a figyelmet arra, hogy az iszlamista indíttatású támadások továbbra is valós fenyegetést jelentenek Európában.

Bár a hatóságok szigorították a biztonsági intézkedéseket, a radikalizáció és a magányos elkövetők által okozott veszély láthatóan nem tűnt el.

Az máig homályban van a kormánypárt részéről, hogy pontosan miben állapodott meg Magyar Péter és Ursula von der Leyen a Magyarországnak járó korábban visszatartott uniós források feloldása érdekében. A lapunknak korábban nyilatkozó szakértő szerint alapos a gyanú arra, hogy a pénzek megszerzésének egyik feltétele a migrációs paktum elfogadása volt.

Borítókép: Migránsok a szerb-magyar határ közelében, Röszkén (Fotó: Anadolu/AFP/Thomas Campean) 

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