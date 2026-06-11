Az Orbán-kormány már azelőtt elindította a legfontosabb lépéseket, hogy Brüsszel előállt mostani ajánlásaival

Mivel a magyar rendszer esti importigénye jelenleg tipikusan 2000–4000 MW között mozog, a tárolók megépülése után a nappali naperőművi túltermelés egy részét át lehet tolni az esti csúcsidőszakra, ezért csökken az esti importkényszer, mérséklődnek az árkilengések. Mindebből pedig az olvasható ki, hogy az előző kormányzati ciklus alatt jelentős léptékű intézkedések történtek, amelyek a villamosenergia-rendszer szóban forgó kihívásaira választ adnak. Minden bizonnyal ismert volt ez a háttér az országspecifikus ajánlást készítők számára is, mégis sürgetik a dokumentumban a „megújuló energiaforrások, különösen a szélenergia elterjedésének felgyorsítását”. Ezzel fenntartják azt a vitát, amelyben a brüsszeli álláspont szerint Magyarországon túl kevés a szélenergia-kapacitás.

De elismerik, hogy a hálózatra továbbra is nagy nyomás nehezedik a megújulók miatt, ami egyébként Európa-szerte jelentős infrastrukturális probléma. A megoldást a jelentés szerint a PICASSO és MARI nevű, európai kiegyenlítőenergia-piaci platformokhoz való csatlakozás jelentené. Ezeken az országok megosztják egymással a tartalék kapacitásokat és a rendszer-kiegyenlítés lehetőségét.

Okosmérőkre cserélnék a rezsicsökkentést

Végül a jelentés ismét kifogásolja a rezsicsökkentést: „A keresletoldali válasznak gátat szab a háztartások dinamikus árképzéshez való korlátozott hozzáférése, a háztartásoknak biztosított energia-ársapkák”.

Erre az okosmérők alkalmazását, illetve a több kisebb fogyasztót vagy termelőt összefogó aggregátorok és energiaközösségek megerősítését javasolja megoldásként. Ebből arra lehet következtetni, hogy a brüsszeli álláspont szerint ha a fogyasztók látnák a valós piaci árakat, akkor csúcsidőn kívül fogyasztanának többet, ami stabilabbá tenné a rendszert.

Az okosmérők telepítésére is indult program, egyelőre elsősorban az ipari felhasználókat érintően, de a lakossági mérők felszerelése is folyamatban van. Ebből persze nem következne egyenesen a rezsicsökkentés kivezetése. Az aggregátorok és energiaközösségek szabályozási és piaci kereteinek kiépítése pedig az elmúlt években már elindult Magyarországon, igaz, az elterjedésük még a kezdeti szakaszban van.