rezsicsökkentéstisza pártkapitány istvánTisza-kormányMagyar Péter

Mínuszba fordul a Tisza Rezsicsökkentés plusz programja

A kampányban még a rezsicsökkentés bővítését ígérte a Tisza Párt, az új kormány azonban már a rendszer átalakításáról, az árrésstopok fokozatos kivezetéséről beszél. Látványos az ellentmondás a rezsicsökkentés bővítésére vonatkozó ígéretek és aközött, hogy a modell átalakítása valójában a kedvezményes árakra jogosultak körének szűkülését jelentheti.

Munkatársunktól
2026. 05. 18. 6:07
Kapitány István Forrás: MTI
Nem indokolt a költségvetési pánik

A választás utáni gyors szigorítás vélhetően annak tudható be, hogy Kármán András nyilatkozataiban azt jelezte: szerinte a jelenlegi költségvetési pálya hosszú távon nem fenntartható, mérsékelni kell az állam gazdasági szerepvállalását és csökkenteni kell a költségvetési hiányt. Ugyanakkor a magyar költségvetésben az év elején jelentkeznek a nagy kiadások (többek között a közszféra béremelése, a fegyverpénz, a 13. és 14. havi nyugdíj), a bevételek pedig később érkeznek – mutatott rá a napokban Szalai Piroska a Fidesz képviselője. Jelezte: ennek tudható be, hogy áprilisra az államháztartás túllépte az időarányos hiánycélt, és elérte az egész évre tervezett összeg 70,7 százalékát az NGM legújabb jelentése szerint. Ezek alapján kérdéses, hogy a tervezett szigorítások valóban indokoltak-e költségvetési szempontból, míg azt sem tisztázta a Tisza Párt, hogyan tervezte el a rezsivédelmi modell folytatását és annak fedezetét. Az viszont már látható, hogy a dolog könnyebbik végét megfogva, elsősorban az állami kiadások mérséklését intézné el az új kormány.

