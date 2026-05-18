modern hadviselésHezbollahIzraelfpv drón

A Hezbollah taktikát váltott és filléres drónokkal kerüli meg az izraeli légvédelmet + videó

A modern hadviselés a szemünk előtt változik, az ukrajnai frontvonalakon tökélyre fejlesztett, filléres technológiát alkalmazó támadó drónok megjelentek a Közel-Keleten is. A kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészekből összeszerelt FPV drónok képesek sarokba szorítani a világ legfejlettebb légvédelmi rendszereit is. A Hezbollah pedig több százas nagyságrendben kezdte el alkalmazni ezeket az eszközöket izraeli célpontok ellen.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 6:44
FVP drón – Ukrajnában Forrás: AFP
Hisám Dzsáber katonai elemző elmondta, hogy az FPV drónok elleni védekezés szinte lehetetlen és a Hezbollah százas nagyságrendben veti be őket katonai páncélozott járművek és egyéb izraeli célpontok ellen. Hozzátette, hogy a terrorszervezet már évek óta használ nagyméretű támadó drónokat, de az FPV drónok alkalmazása újraírja a modern hadviselés szabályait.

Az IDF szóvivője közölte, hogy a hadsereg jelentős forrásokat különít el a védelem fejlesztésére.

Andreas Krieg, a londoni King's College biztonságpolitikai szakértője kiemelte, hogy az újfajta fenyegetés miatt az izraeli csapatoknak óvatosabban kell mozogniuk, megerősített állásokat kell kialakítaniuk, fizikai védelmi eszközöket, például hálókat és ketreceket kell használniuk, valamint nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a védelemre.

Krieg hozzátette, hogy a Hezbollah valószínűleg helyben szereli össze a drónokat kereskedelmi forgalomban elérhető, például Kínából beszerzett alkatrészekből, darabonként 300–500 dolláros (90–150 ezer forintos) költséggel.

Az orosz–ukrán háború átformálta a hadviselést

A háborús dróntechnológia az elmúlt években soha nem látott ütemben fejlődött, gyökeresen átalakítva a modern hadviselést. A pilóta nélküli repülőeszközök mára a felderítés mellett támadó- és védekezőműveletekben is kulcsszerepet játszanak. 

Taktikai előnyük elsősorban alacsony előállítási költségükben és kis méretükben rejlik.

A 2022-ben kezdődött orosz–ukrán háború a dróntechnológia éles bevetésének színterévé vált. Ukrajna élen jár az innovatív drónmegoldások alkalmazásában. A Wild Hornets nevű ukrán gyártó például olyan FPV drónokat fejlesztett ki, amelyek gránátvetőkkel vannak felszerelve, lehetővé téve a távoli célpontok precíz megsemmisítését.

Azonban a drónok elleni védekezés is rohamosan fejlődik. India például sikeresen tesztelte a Bhargavastra nevű, alacsony költségű drónellenes rendszert, amely mikrorakétákkal képes másodpercek alatt hatástalanítani akár egész drónrajokat is.

A jövő a mesterséges intelligenciájé – a háborúban is

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter kedden a Telegramon közölte, hogy Ukrajna a mesterséges intelligencia alkalmazására készül a háborúban, amiben a világ egyik legnagyobb védelmi technológiai vállalata, az amerikai Palantir Technologies lesz a segítségére. 

Fedorov hozzátette, hogy az amerikai céggel kidolgoztak egy rendszert a légitámadások részletes elemzésére, mesterséges intelligencián (MI) alapuló megoldásokat vezettek be nagy mennyiségű hírszerzési adat feldolgozására, valamint integrálták a technológiákat a mélységi csapásmérő műveletek tervezésébe. 

A fejlesztők hozzáférést kaptak valódi harctéri adatokhoz. Már több mint száz vállalat fejleszt és tanít be több mint nyolcvan modellt légi célpontok észlelésére és elfogására összetett körülmények között

– magyarázta a miniszter.

Borítókép: FVP drón – Ukrajnában (Fotó: AFP)

