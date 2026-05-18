A Hezbollah taktikát váltott és filléres drónokkal kerüli meg az izraeli légvédelmet + videó

Hisám Dzsáber katonai elemző elmondta, hogy az FPV drónok elleni védekezés szinte lehetetlen és a Hezbollah százas nagyságrendben veti be őket katonai páncélozott járművek és egyéb izraeli célpontok ellen. Hozzátette, hogy a terrorszervezet már évek óta használ nagyméretű támadó drónokat, de az FPV drónok alkalmazása újraírja a modern hadviselés szabályait.

Az IDF szóvivője közölte, hogy a hadsereg jelentős forrásokat különít el a védelem fejlesztésére.

Andreas Krieg, a londoni King's College biztonságpolitikai szakértője kiemelte, hogy az újfajta fenyegetés miatt az izraeli csapatoknak óvatosabban kell mozogniuk, megerősített állásokat kell kialakítaniuk, fizikai védelmi eszközöket, például hálókat és ketreceket kell használniuk, valamint nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a védelemre.

Krieg hozzátette, hogy a Hezbollah valószínűleg helyben szereli össze a drónokat kereskedelmi forgalomban elérhető, például Kínából beszerzett alkatrészekből, darabonként 300–500 dolláros (90–150 ezer forintos) költséggel.

Az orosz–ukrán háború átformálta a hadviselést

A háborús dróntechnológia az elmúlt években soha nem látott ütemben fejlődött, gyökeresen átalakítva a modern hadviselést. A pilóta nélküli repülőeszközök mára a felderítés mellett támadó- és védekezőműveletekben is kulcsszerepet játszanak.