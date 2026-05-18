Hantavírus: nincs ismert magyar fertőzött

Hazánkban a Puumala és a Dobrava–Belgrade hantavírus fordul elő. Az újvilági, amerikai típusok természetes környezetben nem találhatók meg Magyarországon.

Jelenleg nincs ismert magyar fertőzött, nem ismert olyan magyar ember, aki kontaktusba kerülhetett a járványban érintett bármelyik személlyel, tehát nincs közvetlen hazai járványügyi fenyegetés.

Az újvilági Andok-vírus természetes környezetben nincs jelen Magyarországon.

A miniszter által közzétett tájékoztatóból kiderül, hogy nem várható védőoltás. Nem áll rendelkezésre széles körben alkalmazott, nemzetközileg elfogadott hantavírus-elleni vakcina, nincs olyan járványügyi helyzet, amely tömeges oltási programot indokolna, nem várható széles körű közösségi terjedés.

A fő megelőzés a rágcsálók távoltartása és a biztonságos takarítás.

Fontos a rágcsálók távoltartása, az élelmiszerek zárt tárolása, a rések, nyílások lezárása,a rágcsálómentesítés, zárt helyek szellőztetése, a rágcsálóürülékkel szennyezett por felkavarásának kerülése. A rágcsálóürüléket nem szabad szárazon söpörni vagy porszívózni, mert ez növelheti a vírussal teli részecskék belégzésének kockázatát. Ilyen esetekben először nedves fertőtlenítést kell alkalmazni.

Akkor érdemes orvoshoz fordulni, ha valaki rágcsálókkal vagy rágcsálóürülékkel szennyezett környezetben tartózkodott, és ezt követően láz, erős levertség, izomfájdalom, fejfájás, hányinger, hasi panaszok vagy egyéb szokatlan tünet jelentkezik.