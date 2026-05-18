Ukrajnaársapkaenergiaárak

Megszűnhetnek az ársapkák, piaci rezsidíj jöhet

Ukrajnában új időszámítás kezdődhet, miután az IMF is a védett fogyasztói árak kivezetését szeretné. Az háború kezdete óta ársapkák vannak érvényben Ukrajnában, a kivezetésük azonban óriási terhet jelentene a családok számára.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 7:37
Fotó: SINA SCHULDT Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatóságoknak számos reformot kell végrehajtaniuk, különösen az energiaszektorban, hogy stabilabbá tegyék a piacot és csökkentsék a rendszerben lévő rejtett adósságokat. Ukrajnának fel kell mérnie az összes kvázi-fiskális kiadását, támogatását, különleges kötelezettségét stb., valamint az év végéig fel kell oldania a fűtési és melegvíz-tarifák emelésére vonatkozó moratóriumot. A hadiállapot vége után pedig fokozatosan liberalizálnia kell a gáz- és árampiacot az elvárásoknak megfelelően. 

Alena Korogod, a DiXi Group agytröszt szakértője kifejtette, hogy a piaci tarifákra való áttérés elkerülhetetlenül növelni fogja az ukrán családok pénzügyi terheit. Ezért az államnak egyidejűleg meg kell erősítenie a kiszolgáltatott fogyasztók védelmét.

Azonban jelenleg lehetetlen pontosan megjósolni, hogy milyenek lesznek a gáz, az áram vagy a fűtés tarifái a háború után – nyilatkozta Andrij Gerus, az ukrán parlament Energiaügyi és Lakásügyi és Kommunális Szolgáltatások Bizottságának elnöke. A képviselő szerint ez számos tényezőtől függ majd, többek között a gáz árától, az energiarendszer hiányosságaitól és a Zaporizzsjai Atomerőmű körüli helyzettől is. 

Az igazi problémák azonban feltehetőleg később jönnek majd, hiszen a moratórium ideje alatt több energiaszolgáltató is komoly tartozásokat halmozott fel, ez pedig a piaci ár bevezetése után is működési kockázatokat jelent majd. 

Borítókép: Egy villanyóra (képünk illusztráció) (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu