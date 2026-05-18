Megszűnhetnek az ársapkák, piaci rezsidíj jöhet

A hatóságoknak számos reformot kell végrehajtaniuk, különösen az energiaszektorban, hogy stabilabbá tegyék a piacot és csökkentsék a rendszerben lévő rejtett adósságokat. Ukrajnának fel kell mérnie az összes kvázi-fiskális kiadását, támogatását, különleges kötelezettségét stb., valamint az év végéig fel kell oldania a fűtési és melegvíz-tarifák emelésére vonatkozó moratóriumot. A hadiállapot vége után pedig fokozatosan liberalizálnia kell a gáz- és árampiacot az elvárásoknak megfelelően.