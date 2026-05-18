A hatóságoknak számos reformot kell végrehajtaniuk, különösen az energiaszektorban, hogy stabilabbá tegyék a piacot és csökkentsék a rendszerben lévő rejtett adósságokat. Ukrajnának fel kell mérnie az összes kvázi-fiskális kiadását, támogatását, különleges kötelezettségét stb., valamint az év végéig fel kell oldania a fűtési és melegvíz-tarifák emelésére vonatkozó moratóriumot. A hadiállapot vége után pedig fokozatosan liberalizálnia kell a gáz- és árampiacot az elvárásoknak megfelelően.
Megszűnhetnek az ársapkák, piaci rezsidíj jöhet
Ukrajnában új időszámítás kezdődhet, miután az IMF is a védett fogyasztói árak kivezetését szeretné. Az háború kezdete óta ársapkák vannak érvényben Ukrajnában, a kivezetésük azonban óriási terhet jelentene a családok számára.
Alena Korogod, a DiXi Group agytröszt szakértője kifejtette, hogy a piaci tarifákra való áttérés elkerülhetetlenül növelni fogja az ukrán családok pénzügyi terheit. Ezért az államnak egyidejűleg meg kell erősítenie a kiszolgáltatott fogyasztók védelmét.
Azonban jelenleg lehetetlen pontosan megjósolni, hogy milyenek lesznek a gáz, az áram vagy a fűtés tarifái a háború után – nyilatkozta Andrij Gerus, az ukrán parlament Energiaügyi és Lakásügyi és Kommunális Szolgáltatások Bizottságának elnöke. A képviselő szerint ez számos tényezőtől függ majd, többek között a gáz árától, az energiarendszer hiányosságaitól és a Zaporizzsjai Atomerőmű körüli helyzettől is.
Az igazi problémák azonban feltehetőleg később jönnek majd, hiszen a moratórium ideje alatt több energiaszolgáltató is komoly tartozásokat halmozott fel, ez pedig a piaci ár bevezetése után is működési kockázatokat jelent majd.
Borítókép: Egy villanyóra (képünk illusztráció) (Fotó: AFP)
