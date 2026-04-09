Társadalmi katasztrófához vezetne Magyar Péterék terve

A Tisza Párt korábban nyilvánosságra került gazdasági konvergenciaprogramja további megszorításokat is tartalmaz, például a személyi jövedelemadó növelését és az ingyenes egészségügy megszüntetését. Ha Magyar Péterék megvalósítanák a megszorításokat, az a családoknak havi 150 ezer forint pluszkiadást is jelenthet – évente 1 millió 800 ezer forintot. Erre a pénzre azért van szükségük, hogy Zelenszkij követelésére leváljanak az olcsó orosz energiáról – írja az Ellenpont.

Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakembere már tavaly nyáron arról beszélt, hogy az energiaátállást a költségvetésből, vagyis a magyar adófizetők pénzéből finanszíroznák. Szerinte a politikusoknak bele kell állniuk abba, hogy elmondják a választóknak, ez mennyibe kerül.

Ezt egy rádióinterjúban el is mondta:

Azt is elmondta még tavaly, hogy ő a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja – ahogy fogalmaz – a piaci folyamatokba való beavatkozásokat. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy

megszüntetnék a rezsicsökkentést és a benzin védett árát, de az árstopot is.

Kapitány István ezt idén, a választási kampányban be is vallotta:

– Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra – fogalmazott a Tisza gazdasági szakembere.

A Tisza Párt győzelmével tehát akár ezer forint is lehet a benzin literenkénti ára.

Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje egy globális LNG-cég, a Tellurian alelnöke volt, és könyvet is írt az orosz energiahordozókról való leválásról. Az Ellenpont megtalálta, hogy korábban egy konferencián arról győzködött mindenkit: Közép-Európának le kell válnia az orosz energiáról, és át kell térnie az LNG-re. Annak ellenére mondta mindezt, hogy az orosz energia kifejezetten olcsó, az LNG viszont nagyon drága. Azt mondta ezen a konferencián, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más vezetékes gázalternatíva, ezért a legéletszerűbb megoldást az LNG-piachoz való hozzáférés jelentené.

Mennyibe kerülne ez a magyar embereknek?

Ha Magyarországot leválasztanák az olcsó orosz gázról, és LNG-gázra állna át, az egyértelműen a rezsicsökkentés végét jelentené. Egyes számítások szerint akár

havi 145 ezer forintot is kivehetne az emberek zsebéből a Tisza Párt terve.

A benzin literenkénti ára elérheti az ezer forintot is. Ez pedig azt jelentené, hogy a családok sokkal drágábban tankolnának, ahogyan a gazdák is horroráron tankolnák meg a földműveléshez elengedhetetlen gépeiket, de drágulnának az élelmiszerek is, hiszen mindent árut kamionnal szállítanak.