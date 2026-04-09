Orbán Viktor: Véget ért a nemzeti petíció, a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására

Társadalmi katasztrófához vezetne Magyar Péterék terve

Hosszú ideje készítették a terveket a Tisza Párt tanácsadói arra, hogyan váljanak le az olcsó orosz energiáról – ezt ugyanis a Janus-arcú Magyar Péter már megígérte Brüsszelnek és Zelenszkijnek is. A terv a választások előtt el is készült, Csercsa Balázs, a Tisza Párt kiugrott vezetője hozta nyilvánosságra. Az energiaátállási terv értelmében megszüntetnék a rezsicsökkentést, eltörölnék a védett üzemanyagárat, ezzel ezer forint lenne a benzin ára. Emellett pluszadót vezetnének be a megtakarításokra is. Ez óriási társadalmi katasztrófához vezetne.

Forrás: Ellenpont2026. 04. 09. 11:01
A Tisza Párt korábban nyilvánosságra került gazdasági konvergenciaprogramja további megszorításokat is tartalmaz, például a személyi jövedelemadó növelését és az ingyenes egészségügy megszüntetését. Ha Magyar Péterék megvalósítanák a megszorításokat, az a családoknak havi 150 ezer forint pluszkiadást is jelenthet – évente 1 millió 800 ezer forintot. Erre a pénzre azért van szükségük, hogy Zelenszkij követelésére leváljanak az olcsó orosz energiáról – írja az Ellenpont. 

Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakembere már tavaly nyáron arról beszélt, hogy az energiaátállást a költségvetésből, vagyis a magyar adófizetők pénzéből finanszíroznák. Szerinte a politikusoknak bele kell állniuk abba, hogy elmondják a választóknak, ez mennyibe kerül. 

Ezt egy rádióinterjúban el is mondta:

Azt is elmondta még tavaly, hogy ő a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja – ahogy fogalmaz – a piaci folyamatokba való beavatkozásokat. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy

 megszüntetnék a rezsicsökkentést és a benzin védett árát, de az árstopot is. 

Kapitány István ezt idén, a választási kampányban be is vallotta:  

– Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra –  fogalmazott a Tisza gazdasági szakembere. 

A Tisza Párt győzelmével tehát akár ezer forint is lehet a benzin literenkénti ára.

Orbán Anita, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje egy globális LNG-cég, a Tellurian alelnöke volt, és könyvet is írt az orosz energiahordozókról való leválásról. Az Ellenpont megtalálta, hogy korábban egy konferencián arról győzködött mindenkit: Közép-Európának le kell válnia az orosz energiáról, és át kell térnie az LNG-re. Annak ellenére mondta mindezt, hogy az orosz energia kifejezetten olcsó, az LNG viszont nagyon drága. Azt mondta ezen a konferencián, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más vezetékes gázalternatíva, ezért a legéletszerűbb megoldást az LNG-piachoz való hozzáférés jelentené.

Mennyibe kerülne ez a magyar embereknek?

Ha Magyarországot leválasztanák az olcsó orosz gázról, és LNG-gázra állna át, az egyértelműen a rezsicsökkentés végét jelentené. Egyes számítások szerint akár 

havi 145 ezer forintot is kivehetne az emberek zsebéből a Tisza Párt terve. 

A benzin literenkénti ára elérheti az ezer forintot is. Ez pedig azt jelentené, hogy a családok sokkal drágábban tankolnának, ahogyan a gazdák is horroráron tankolnák meg a földműveléshez elengedhetetlen gépeiket, de drágulnának az élelmiszerek is, hiszen mindent árut kamionnal szállítanak.

A Tisza energiapolitikai tanácsadója, Holoda Attila részt vett egy Tisza-sziget megalapításában, és azóta is a párt holdudvarának aktív tagja. Ő amellett érvelt Magyar Péter házi sajtójának, a Kontrollnak – amelynek vezetője Magyar Péter testvére, Magyar Márton –, hogy technikai és kapacitásbeli szempontból az Adria-kőolajvezeték képes teljes mértékben kiváltani a Barátság vezetéket.

Korábban azt is állította, hogy a rezsicsökkentés egy átverés, és fel kell függeszteni az orosz olaj magyarországi importját. Lényegében azt akarja, hogy szolidaritásból váljon le Magyarország az orosz energiahordozókról, akármivel is jár ez. Kritizálta a rezsicsökkentést is – lényegében az intézkedés felszámolását követelte.

A Tisza Párt gazdaságpolitikai megszorítócsomagjának hatásait fejtegette korábban Bokros Lajos is egy nyilvános fórumon. A Horn-kormány pénzügyminisztere, aki a magyar történelem egyik legkegyetlenebb megszorítócsomagját készítette, ezúttal a családi pótlék elvételéről és egy új, segélyalapú javadalmazási rendszerre való átállásról beszélt. Vagyis a munkaalapú társadalmat nemcsak leépítené, de kifejezetten büntetné a dolgozó embereket. Ennek az elképzelésnek az igazolásához pedig a Bokros-csomagot nevezte meg követendő példaként.


Bokros fenyegetése azért is rémisztő, mert tökéletesen illeszkedik a Tisza Párttól kiszivárgott megszorítócsomag szellemiségébe, amely számos adóemelés mellett 

a családtámogatások rendszerének gyakorlatilag teljes felszámolását tartalmazza.

Surányi György, a Tisza szakértője, a párt megszorítócsomagjának egyik szerzője, volt jegybankelnök is megszorításokat sürgetett. Támadta a rezsicsökkentést. Úgy fogalmazott, hogy például nem mer senki ilyennel előállni, hogy ezt 

a rezsitámogatást úgy ahogy van, el kéne felejteni. 

Szerinte a magyar emberek a rezsicsökkentés miatt sokat pazarolnak, nem elég öntudatosak. De nemcsak a rezsicsökkentést, hanem az árstopot is kritizálta. Vagy amikor nagyon sokan azt mondják, hogy milyen jó az ársapka. 

– Egy frászt jó – fogalmazott Surányi.

Szent-Iványi István, a Tisza új tanácsadója is megszorításokat követel: szerinte is le kell válni az orosz energiahordozókról, a rezsicsökkentést el kell törölni, Brüsszellel meg kell állapodni, és aki mindezt meg fogja tenni, az Magyar Péter lesz. Ha nem lenne rezsitámogatás, sokkal többe kerülne a fűtés és a világítás.


Átalakítanák az egészségügyet

Magyar Péterék külföldi biztosítók kezébe adnák az egészségügyet és megszüntetnék az ingyenes ellátást. Kórházbezárásokat, a megmaradt kórházakban kórházi ágyak megszüntetését és az ingyenes egészségügy felszámolását tervezi a Tisza Párt – ez derül ki a kiszivárgott megszorító csomagjából. Megszüntetnék az állami társadalombiztosítást, a helyét a magánbiztosítók vennék át, amelyek pénzért nyújtanának szolgáltatást. Sem a háziorvosi, sem a szakrendelések nem maradnának ingyenesek. Korábban Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára is felhívta a figyelmet 

a Tisza baloldali megszorítócsomagjának egészségügyi ellátásra vonatkozó fejezetére




 


 

Az államtitkár kiemelte, hogy

 az életmentő sürgősségi ellátás kivételével lényegében mindenért fizetniük kellene az embereknek,

a lakosságot pedig drága, külföldi kiegészítő biztosítások megkötésére kényszerítenék. A Tisza kiszivárgott konvergenciacsomagjának tervei szerint a nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és -biztosítók – ráadásul jóval drágábban. A jelenlegi szintű ellátásért akár a bruttó jövedelmek egyharmadát is ki kellene fizetniük azt embereknek.

Aki nem tudja fizetni a havidíjat, silányabb ellátásban részesülhet, de akár el is utasíthatják a kórházakból, vagy teljes árat számolnának fel neki, amit ki kell fizetnie. 

Magyar Péter mellett januárban új egészségügyi tanácsadó bukkant fel. Rékassy Balázs állandó résztvevője a Király Júlia volt MNB-alelnök lakásán ülésező tanácsadói testületnek, akik megalkották a Tisza-csomagot. Rékassy az egyik nyilatkozatában arról beszélt, hogy úgy akarná modernizálni az egészségügyet, hogy kórházakat zárna be. Rékassy egyébként évtizedek óta a fizetős egészségügy mellett kampányol, ahogyan a Tisza környékén feltűnő Kóka János és Kincses Gyula is, aki arról is beszélt, hogy a vizitdíj jót tenne rendszerszinten, és kisebb az a kár, amit egy-egy esetleges ellátatlanul maradt személy okozna.

A Gyurcsány-kormány egykori gazdasági minisztere, Kóka János, aki aktívan bekapcsolódott a Tisza Pártot segítő érdekcsoportok munkájába, már jóval a Tisza gazdasági konvergenciaprogramjának nyilvánosságra kerülése előtt az egészségügyi megszorítások mellett kampányolt. 

Több interjúban úgy fogalmazott, hogy a magyar embereknek az lenne a jó, ha a kórházak legalább felét bezárnák, a vállalatoktól pedig pluszforrásokat vonnának be. Más alkalommal pedig arról beszélt, hogy már 30 százalékkal kevesebb kórházzal is beérné.


 

Drasztikusan emelnék a személyi jövedelemadót is

Több pénzt venne el a dolgozóktól a Tisza Párt, ugyanis durván emelnék az szja-t. Csak egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint. Már az átlagbér is 22%-os adósávba esne. Az 1 millió 250 ezer forintos bruttó havi jövedelem fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv. Beláthatatlan következményei lennének a magyar családok anyagi helyzetére nézve a Tisza-csomagnak. A személyi jövedelemadó háromkulcsos emelése minden munkavállalót érintene. Ha maradunk az átlag- és mediánbérek összehasonlításánál, akkor elmondhatjuk, hogy ezen a téren is több százezres keresetcsökkenést tapasztalhatnának a családok.

A kiszivárgott Tisza-program

A kiszivárgott tervek szerint ugyanis a jelenleg ismert, 15 százalékos szja-kulcs csak a bruttó 416 667 forintnál kevesebbet keresők számára maradna meg.

Afölött már 22 százalékos adó sújtaná a kereseteket. A következő lépcsőt az 1 millió 250 ezer forintos bruttó havi kereset jelenti. Aki ennyit visz haza, az 33 százalékos progresszív szia-kulcsot fizet. Ez azt jelenti, hogy az átlagkeresetet keresők havi szinten 18 930 forinttal fizetnének több szja-t, ami éves szinten 227 163 forint. A mediánbért keresők havi 10 642 forinttal, éves szinten 127 707 forinttal fizetnének többet. Egy 15 éve praktizáló orvos, aki bruttó 1 399 000 forintot keres, havonta 85 153 forinttal vihetne haza kevesebbet, ami éves szinten 1 021 836 forint bércsökkenést jelent. Egy statisztikailag átlagos, kétkeresős családban a szülők tehát havi 37 860 forinttal, évi 454 320 forinttal keresnének kevesebbet.

Visszahoznák a háromkulcsos adórendszert

A Tisza Párt terveiben szerepel az édesanyák szia-mentességének megszüntetése is – tehát ők is adóznának, ráadásul a háromkulcsos rendszerben.


A családok megtakarításait is megadóztatná a Tisza Párt

Magyar Péterék a kiszivárgott megszorítócsomag szerint a háztartások megtakarításait is megadóztatnák, az új adónemet „Energiafüggetlenségi adónak” neveznék. Azért ezt a nevet kapná, mert a tervük szerint a magyar emberek, a magyar családok megtakarításainak adóztatásából befolyt pénzt arra használnák, hogy leváljon Magyarország az orosz energiáról – ami egyébként egyet jelentene a rezsitámogatás megszüntetésével. A terv azt fogalmazza meg, hogy az úgynevezett rezsicsökkentési alap 600 milliárd forintjára a pénzügyminiszter igényt tart a költségvetési hiány csökkentéséhez. Az orosz energiáról való leválás következményeinek finanszírozásához bővíteni kellene a költségvetési mozgásteret – ez új adók bevezetését indokolja.

A kiszivárgott tervben úgy fogalmaznak: 

a vállalati versenyképesség megőrzése és a lakosságnál rendelkezésre álló rekordméretű anyagi tartalék miatt ezt célszerű a háztartások megtakarításaira kivetni.


 Mint írták: Magyarországon a lakossági megtakarítások mértéke az európai átlaghoz képest nagyon magas. A lakossági állampapírok állománya jelenleg 11 ezer milliárd forint, a befektetési alapokban elhelyezett lakossági vagyon pedig történelmi csúcson van, közel 13 ezer milliárd forint. A megtakarításokra kivetett egyszázalékos adókulcs így évi 240 milliárd, 1,5 százalék pedig 360 milliárd forint bevételt jelent. 

A tiszás Felcsuti Péter megerősítette: Magyar Péter eltörli a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét és a 13., 14. havi nyugdíjat is. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
