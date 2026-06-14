A börtön sem volt akadály, a drónos betörők több mint ötvenmilliót zsákmányoltak

A törvényszék közlése szerint a betörést követően a másodrendű vádlott a pénzből több, nagy értékű autót vásárolt magának, amiket élettársa és annak édesanyja nevére íratott, 2020. január 28-án pedig egy erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenységgel foglalkozó kft.-t alapított, majd egy ingatlant is vásárolt. A nyomozás során az ingatlant lefoglalták, míg a céget zár alá vették. Az eltulajdonított többi pénz sorsa ismeretlen.

A vádlottaknak társtettesként, jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények miatt kell felelniük a bíróság előtt.