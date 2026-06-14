Megjelent a terv a Barátság vezeték átépítéséről, az átalakítással lecserélnék benne az orosz olajat

Tehát Csehország tudná ellátni olajjal Szlovákiát. Annak ellenére, hogy ez összetett mérnöki feladat, amelynek megvalósítása legalább egy évet vesz igénybe, Csehország kész megvizsgálni a lehetőséget.

Ezek a folyamatok azért is kulcsfontosságúak, mert Szlovákia és Magyarország az utolsó olyan államok az Európai Unióban, amelyek a Barátság vezetéken keresztül függnek az orosz olajtól, a Török Áramlaton pedig a gázimporttól. Igaz, számos uniós tagország pedig orosz LNG-t vásárol tengeri kikötő közbeiktatásával.

Mindenesetre az EU egyértelmű célt tűzött ki: 2027 végéig teljesen le kell állítani mindennemű energiahordozó beszerzését, amely Oroszországból származik. Az azerbajdzsáni erőforrások bevonása és Ukrajna megbízható tranzithubként való megtartása lehet tehát a megoldás a 2028-tól kezdődő időszakra, ha végleg lezárják az európai piacot az orosz energia előtt.