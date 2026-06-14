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Megjelent a terv a Barátság vezeték átépítéséről, az átalakítással lecserélnék benne az orosz olajat

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Szlovákia már hivatalosan megkereste Prágát azzal a kéréssel, hogy segítsen megszervezni a Barátság kőolajvezeték irányváltó üzemmódját.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 8:25
Irányváltó üzemmódba állhat át a Barátság kőolajvezeték Forrás: AFP
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Tehát Csehország tudná ellátni olajjal Szlovákiát. Annak ellenére, hogy ez összetett mérnöki feladat, amelynek megvalósítása legalább egy évet vesz igénybe, Csehország kész megvizsgálni a lehetőséget.

Ezek a folyamatok azért is kulcsfontosságúak, mert Szlovákia és Magyarország az utolsó olyan államok az Európai Unióban, amelyek a Barátság vezetéken keresztül függnek az orosz olajtól, a Török Áramlaton pedig a gázimporttól. Igaz, számos uniós tagország pedig orosz LNG-t vásárol tengeri kikötő közbeiktatásával.

Mindenesetre az EU egyértelmű célt tűzött ki: 2027 végéig teljesen le kell állítani mindennemű energiahordozó beszerzését, amely Oroszországból származik. Az azerbajdzsáni erőforrások bevonása és Ukrajna megbízható tranzithubként való megtartása lehet tehát a megoldás a 2028-tól kezdődő időszakra, ha végleg lezárják az európai piacot az orosz energia előtt.

 

 

 

 

 

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