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New Yorkot ezért hagyta idáig hidegen a vb, óriási buli a Central Parkban az éjjel

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Noha New Yorkban is rendeznek világbajnoki meccseket, sőt ott rendezik majd a labdarúgó-vb döntőjét is, az amerikai várost mindeddig hidegen hagyta a torna. New York ugyanis az NBA döntője miatt égett lázban, amelyet a Knicks az elmúlt éjjel lezárt: a San Antonio Spurs idegenbeli legyőzésével 53 év után lett bajnok, és óriási volt a buli a Central Parkban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 9:10
Még nem a vb a lényeg New Yorkban: a Central Parlban óriáskivetítőkön közvetíttették a Knicks döntőjét a San Antonio Spurs ellen Fotó: KENA BETANCUR Forrás: AFP
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