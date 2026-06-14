New Yorkot ezért hagyta idáig hidegen a vb, óriási buli a Central Parkban az éjjel
Noha New Yorkban is rendeznek világbajnoki meccseket, sőt ott rendezik majd a labdarúgó-vb döntőjét is, az amerikai várost mindeddig hidegen hagyta a torna. New York ugyanis az NBA döntője miatt égett lázban, amelyet a Knicks az elmúlt éjjel lezárt: a San Antonio Spurs idegenbeli legyőzésével 53 év után lett bajnok, és óriási volt a buli a Central Parkban.
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