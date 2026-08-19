Mire vár az MLSZ? Tényleg sötétben kell játszani az NB I-ben?
Amikor Magyarországot elérte az idei nyár második nagy hőhulláma, az MLSZ-ben úgy döntöttek, hogy - energiatakarékossági okokra hivatkozva - nem engedélyezik a magyar bajnokságban az esti, villanyfényes meccsek rendezését. Az MLSZ hirtelen döntése akkor csak kisebb meglepetést okozott, most viszont senki sem érti, miért nem lehet újratervezni a műsort. Mert a mostani hétvégén is marad az új módi, csakhogy a nappalok hossza egyre rövidebb, s van olyan játékos, aki szerint ez így nem mehet tovább.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!