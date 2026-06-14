LengyelországgyilkosságTorun

Lesújt az igazságszolgáltatás a nőgyilkos migránsra

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A fiatal nő több mint két héten át küzdött az életben maradásért, miután brutális támadás érte egy toruni parkban, de sérülései végül halálosnak bizonyultak. A Lengyelország-szerte hatalmas felháborodást kiváltó ügyben most bíróság elé állt az a venezuelai migráns, akit a 24 éves doktorandusz megerőszakolásával és meggyilkolásával vádolnak. Az ügyészség szerint a bűncselekményt különös kegyetlenséggel követték el, ezért a vádlott akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 8:44
Illusztráció: tetthely
Illusztráció: tetthely Forrás: AFP
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A férfi a gyanúsítotti kihallgatás során nem válaszolt a vádakkal kapcsolatos kérdésekre, és a hallgatáshoz való jogával élt. Később igazságügyi pszichiátriai megfigyelés alá helyezték. 

A szakértők egybehangzó véleménye szerint a feltételezett bűncselekmények idején beszámítható volt, tisztában volt tettei következményeivel, és képes volt irányítani a viselkedését.

A vádirat egy másik ügyet is a férfi terhére ró. Az ügyészek szerint 2025 áprilisában egy toruni lakost fenyegetett meg. Egy lakásban késsel hadonászott a férfi felé, majd később az utcáról torokelvágást utánzó mozdulatot tett, amikor meglátta őt az ablakban.

Klaudia K. halála Torunban és Lengyelország más részein is hatalmas felháborodást váltott ki. Az emlékére szervezett néma felvonuláson több tízezer ember vett részt. 

Borítókép: Illusztráció: tetthely (Fotó: AFP)

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