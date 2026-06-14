Lesújt az igazságszolgáltatás a nőgyilkos migránsra

A férfi a gyanúsítotti kihallgatás során nem válaszolt a vádakkal kapcsolatos kérdésekre, és a hallgatáshoz való jogával élt. Később igazságügyi pszichiátriai megfigyelés alá helyezték.

A szakértők egybehangzó véleménye szerint a feltételezett bűncselekmények idején beszámítható volt, tisztában volt tettei következményeivel, és képes volt irányítani a viselkedését.

A vádirat egy másik ügyet is a férfi terhére ró. Az ügyészek szerint 2025 áprilisában egy toruni lakost fenyegetett meg. Egy lakásban késsel hadonászott a férfi felé, majd később az utcáról torokelvágást utánzó mozdulatot tett, amikor meglátta őt az ablakban.

BREAKING:



10 000 angry Poles gather in Torun to protest against a murder of a Polish girl by a 19-year-old illegal Venezuelan migrant.



He tried to rape her while she was going home through a park at night after finishing her shift as a barmaid in the city of Toruń.



The… pic.twitter.com/CwIYJiyElE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2025

Klaudia K. halála Torunban és Lengyelország más részein is hatalmas felháborodást váltott ki. Az emlékére szervezett néma felvonuláson több tízezer ember vett részt.

Borítókép: Illusztráció: tetthely (Fotó: AFP)