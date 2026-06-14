Lesújt az igazságszolgáltatás a nőgyilkos migránsra

A férfi a gyanúsítotti kihallgatás során nem válaszolt a vádakkal kapcsolatos kérdésekre, és a hallgatáshoz való jogával élt. Később igazságügyi pszichiátriai megfigyelés alá helyezték.
A szakértők egybehangzó véleménye szerint a feltételezett bűncselekmények idején beszámítható volt, tisztában volt tettei következményeivel, és képes volt irányítani a viselkedését.
A vádirat egy másik ügyet is a férfi terhére ró. Az ügyészek szerint 2025 áprilisában egy toruni lakost fenyegetett meg. Egy lakásban késsel hadonászott a férfi felé, majd később az utcáról torokelvágást utánzó mozdulatot tett, amikor meglátta őt az ablakban.
Klaudia K. halála Torunban és Lengyelország más részein is hatalmas felháborodást váltott ki. Az emlékére szervezett néma felvonuláson több tízezer ember vett részt.
Borítókép: Illusztráció: tetthely (Fotó: AFP)
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