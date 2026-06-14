Borítókép: Fegyveres taxis okozott pánikot Siófokon (Forrás: Sonline/Facebook)
Fegyverrel támadt rolleresekre egy taxis Siófokon + videó
Nyüzsgő turisták és családok szeme láttára fajult el egy vita a siófoki Petőfi sétányon. A konfliktus során egy taxis fegyvernek látszó tárgyat rántott elő, nem kis riadalmat okozva a nem mindennapi jelenet szemtanúinak.
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