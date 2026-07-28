Napokig tartó hőség csap le Magyarországra – kiadták a legmagasabb riasztást

A rendkívüli szárazság miatt továbbra is jelentős a szabadtéri tüzek veszélye. Az elmúlt időszakban naponta csaknem száz alkalommal riasztották a tűzoltókat erdő-, tarló- és bozóttüzekhez, ezért a hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a hőségriasztás idején mellőzzék a szabadtéri tűzgyújtást.

Ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott a szakemberek szén-monoxid-érzékelő használatát is javasolják, mivel a nagy meleg miatt a kéményben légdugó alakulhat ki, ami szén-monoxid képződéséhez vezethet.

A légkondicionált közösségi helyiségek listája a Katasztrófavédelem honlapján érhető el, a hőségriasztással kapcsolatos aktuális információkról pedig a VÉSZ mobilalkalmazás is folyamatos tájékoztatást nyújt. A hatóságok hangsúlyozzák: a kánikula elleni védekezés közös felelősség. Az elővigyázatosság és az egymásra való odafigyelés jelentősen csökkentheti a szélsőséges hőség egészségügyi következményeit.