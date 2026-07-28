korrupciós ügyczeglédy gergőbús balázs

Újabb ügyben gyanúsították meg Bús Balázst

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Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Bús Balázst az óbudai korrupciós ügyben. A hatóság gyanúja szerint a volt óbudai polgármester több mint százmillió forint vesztegetési pénzt kapott.

Pámer Dávid
2026. 07. 28. 12:52
Forrás: Havran Zoltán
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Bús az NKA-ügyben is gyanúsított

A volt óbudai polgármester az NKA-ügyben is gyanúsított, amiben a hatóság költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.

Az ügynek összesen hét gyanúsítottja van, jelenleg öten vannak letartóztatásban, köztük Bús Balázs. Az eljárás keretében az ügyészséglefoglalta a Fidesz és a Fidesz-frakció szervereit is. A Fidesz szerint koncepciós eljárás zajlik, a hatóság viszont azt kommunikálta, hogy az eljárás törvényes. 

 

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