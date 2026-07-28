Újabb ügyben gyanúsították meg Bús Balázst

Az ügynek összesen hét gyanúsítottja van, jelenleg öten vannak letartóztatásban, köztük Bús Balázs. Az eljárás keretében az ügyészséglefoglalta a Fidesz és a Fidesz-frakció szervereit is. A Fidesz szerint koncepciós eljárás zajlik, a hatóság viszont azt kommunikálta, hogy az eljárás törvényes.