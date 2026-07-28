Feszült találkozó vár Donald Trumpra és Benjámin Netanjahura a Fehér Házban + videó

Trump az Ábrahám-megállapodások kiterjesztésével és Szaúd-Arábia bevonásával egy átfogó, regionális békét akar tető alá hozni, míg Netanjahu a katonai győzelem és a biztonsági garanciák maximális kikényszerítése mellett érvel.

A washingtoni találkozó tehát nem a megszokott, mosolygós protokollfotókról fog szólni. Netanjahunak meg kell győznie Trumpot arról, hogy Izrael továbbra is partnere az amerikai béketerveknek, miközben Trump világossá teszi: Washington nem hajlandó a végtelenségig finanszírozni és asszisztálni egy olyan közel-keleti háborúhoz, amely veszélyezteti a globális energiabiztonságot és az amerikai belpolitikai stabilitást.