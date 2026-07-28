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Donald TrumpBenjámin Netanjahuháború

Feszült találkozó vár Donald Trumpra és Benjámin Netanjahura a Fehér Házban + videó

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Donald Trump amerikai elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Washingtonban tárgyal egymással. Bár a diplomáciai protokoll szerint a szoros szövetségesi viszony megerősítése a cél, a színfalak mögött ezúttal komoly politikai feszültségek feszítik a két vezető kapcsolatát. A találkozó – amely Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatásához hasonlóan Lindsey Graham szenátor temetéséhez kapcsolódik – az első személyes egyeztetésük az idén februárban kirobbant Irán elleni háború kezdete óta.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 28. 8:24
Elmérgesedett a viszony Benjámin Netanjahu és Donald Trump között
Elmérgesedett a viszony Benjámin Netanjahu és Donald Trump között Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
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 Trump az Ábrahám-megállapodások kiterjesztésével és Szaúd-Arábia bevonásával egy átfogó, regionális békét akar tető alá hozni, míg Netanjahu a katonai győzelem és a biztonsági garanciák maximális kikényszerítése mellett érvel.

A washingtoni találkozó tehát nem a megszokott, mosolygós protokollfotókról fog szólni. Netanjahunak meg kell győznie Trumpot arról, hogy Izrael továbbra is partnere az amerikai béketerveknek, miközben Trump világossá teszi: Washington nem hajlandó a végtelenségig finanszírozni és asszisztálni egy olyan közel-keleti háborúhoz, amely veszélyezteti a globális energiabiztonságot és az amerikai belpolitikai stabilitást.

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