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Megkongatták a vészharangot a dinnyetermelők – ez történik most az árral

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Rendkívül nehéz időszakot élnek át a hazai görögdinnyetermelők. A július közepi hűvösebb időjárás és az egész Európát érintő túlkínálat miatt a termelői árak olyan mértékben visszaestek, hogy sok gazdaságban már az önköltséget sem fedezik.

Magyar Nemzet
2026. 07. 28. 9:21
Dinnye Fotó: Shutterstock
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A kialakult helyzet különösen érzékenyen érintette a békési termelőket, hiszen ebből a termesztőkörzetből éppen július második felében kerül a legnagyobb mennyiség a piacra. 

A szakmai szervezetek szerint rövid távon csak korlátozott javulás várható. 

A július végére, augusztus elejére előre jelzett újabb hőhullám élénkítheti a keresletet, miközben az észak-macedón és albán szezon kifutásával csökkenhet az európai piaci nyomás. Augusztus elején ugyan mérséklődik a békési kínálat, de nagyobb mennyiségben érkezik a piacra a szabolcsi és a hevesi termés, így az árak alakulását továbbra is elsősorban az időjárás és a kereslet-kínálat egyensúlya határozza majd meg.

A görögdinnye-termesztés az elmúlt években jelentősen fejlődött, ugyanakkor az intenzív technológiával működő gazdaságok hektáronként 4-6 millió forintos termelési költséggel dolgoznak. 

A fenntartható gazdálkodáshoz a szezon átlagában legalább 100-120 Ft/kg nettó termelői árra lenne szükség. 

Amennyiben tartósan ennek csupán a fele realizálható, az veszélyezteti a gazdaságok jövedelmezőségét és hosszabb távon a hazai görögdinnye-termelés csökkenéséhez vezethet. 

A szakmai szervezetek hangsúlyozzák: az ideihez hasonló, egész Európát érintő piaci válságok kezeléséhez elengedhetetlen a szoros termelői összefogás és az ágazat szervezettségének további erősítése, továbbá kérik a fogyasztókat, hogy a magyar dinnyét válasszák az import helyett, ezzel is segítve a gazdákat.

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