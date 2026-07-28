Megkongatták a vészharangot a dinnyetermelők – ez történik most az árral

A kialakult helyzet különösen érzékenyen érintette a békési termelőket, hiszen ebből a termesztőkörzetből éppen július második felében kerül a legnagyobb mennyiség a piacra.

A szakmai szervezetek szerint rövid távon csak korlátozott javulás várható.

A július végére, augusztus elejére előre jelzett újabb hőhullám élénkítheti a keresletet, miközben az észak-macedón és albán szezon kifutásával csökkenhet az európai piaci nyomás. Augusztus elején ugyan mérséklődik a békési kínálat, de nagyobb mennyiségben érkezik a piacra a szabolcsi és a hevesi termés, így az árak alakulását továbbra is elsősorban az időjárás és a kereslet-kínálat egyensúlya határozza majd meg.

A görögdinnye-termesztés az elmúlt években jelentősen fejlődött, ugyanakkor az intenzív technológiával működő gazdaságok hektáronként 4-6 millió forintos termelési költséggel dolgoznak.

A fenntartható gazdálkodáshoz a szezon átlagában legalább 100-120 Ft/kg nettó termelői árra lenne szükség.

Amennyiben tartósan ennek csupán a fele realizálható, az veszélyezteti a gazdaságok jövedelmezőségét és hosszabb távon a hazai görögdinnye-termelés csökkenéséhez vezethet.

A szakmai szervezetek hangsúlyozzák: az ideihez hasonló, egész Európát érintő piaci válságok kezeléséhez elengedhetetlen a szoros termelői összefogás és az ágazat szervezettségének további erősítése, továbbá kérik a fogyasztókat, hogy a magyar dinnyét válasszák az import helyett, ezzel is segítve a gazdákat.