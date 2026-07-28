Hamarosan kiderül, mit tud felmutatni a gazdaság

Jelezte: összességében persze eddig is a lakossági fogyasztás volt a növekedés fő húzóereje, ami inkább újdonságnak számít, az az, hogy az ipar is kezd felzárkózni ehhez – talán leginkább az új gyárak miatt, a külső kereslet kapcsán az eurózóna adatait nézve továbbra sem lehetünk túl optimisták.

Jelentős kockázattal is érdemes számolni

– Van azonban egy nagyon jelentős kockázat a második negyedéves gazdasági teljesítménynél – és ez az, amire már a májusi építőipari adat is rávilágított. Az első negyedévben az előző kormányzat jelentős költekezést hajtott végre a választásokhoz kapcsolódóan. Ez nagyban tudta ösztönözni a fogyasztást, ami nyomot hagyott a kiskereskedelmi forgalomban is, meg persze számos szolgáltató ágazatot is érintett. A második negyedévben a költségvetési politika ennél jóval szigorúbb volt, azaz az első negyedév költségvetési expanziója részben (de csak részben, hiszen egyes intézkedések hatása folyamatos) kifutott – magyarázta.

– Ez legalábbis az első negyedévhez képest előbb-utóbb (lehet, hogy csak a harmadik negyedévben) visszább vetheti a fogyasztási kedvet. Éves bázisú visszaeséstől persze nem tartanék a magas reálbéremelkedés miatt, csak attól, hogy az első negyedéves csúcshoz képest lehet mérséklődés – ismertette.

Regős Gábor szerint az idei év hátralévő részében a fogyasztás továbbra is erős maradhat, ez mindenképpen húzni tudja a növekedést. Az uniós források gazdaságserkentő hatása fokozatosan jelenhet meg. Az export kapcsán nagy kérdés, hogy az iráni háború meddig tart és ez milyen gazdasági károkkal jár majd – egyre inkább úgy tűnik, hogy nem is annyira az olaj, mint a gáz ára lesz meghatározó. Ez persze nemcsak a hazai inflációra lehet kedvezőtlen hatással, de a cégek versenyképességét, illetve a külső keresletet is ronthatja. Ennek súlyosságától függ, hogy az idei növekedés a 1,5-2,0 százalékos sáv melyik részén – vagy esetleg valamivel alatta – lesz.