Rendkívüli

Trump és Zelenszkij a háború lezárásának új menetrendjéről tárgyal Washingtonban + videó

Rendkívüli

„Még mindig nem mennék vissza” – rendesen helyretették a rendőrök a belügyminisztert a javaslata után

gazdaságnövekedésuniós pénzek

Hamarosan kiderül, mit tud felmutatni a gazdaság

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Csütörtökön derül ki, hogyan teljesített a magyar gazdaság. A Központi Statisztikai Hivatal akkor közli a bruttó hazai termék (GDP) második negyedéves alakulását.

Kiss Gergely
2026. 07. 28. 6:11
Továbbra is a fogyasztás lehet a gazdaság növekedésének motorja Fotó: Kallus György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jelezte: összességében persze eddig is a lakossági fogyasztás volt a növekedés fő húzóereje, ami inkább újdonságnak számít, az az, hogy az ipar is kezd felzárkózni ehhez – talán leginkább az új gyárak miatt, a külső kereslet kapcsán az eurózóna adatait nézve továbbra sem lehetünk túl optimisták. 

Jelentős kockázattal is érdemes számolni

– Van azonban egy nagyon jelentős kockázat a második negyedéves gazdasági teljesítménynél – és ez az, amire már a májusi építőipari adat is rávilágított. Az első negyedévben az előző kormányzat jelentős költekezést hajtott végre a választásokhoz kapcsolódóan. Ez nagyban tudta ösztönözni a fogyasztást, ami nyomot hagyott a kiskereskedelmi forgalomban is, meg persze számos szolgáltató ágazatot is érintett. A második negyedévben a költségvetési politika ennél jóval szigorúbb volt, azaz az első negyedév költségvetési expanziója részben (de csak részben, hiszen egyes intézkedések hatása folyamatos) kifutott – magyarázta.

– Ez legalábbis az első negyedévhez képest előbb-utóbb (lehet, hogy csak a harmadik negyedévben) visszább vetheti a fogyasztási kedvet. Éves bázisú visszaeséstől persze nem tartanék a magas reálbéremelkedés miatt, csak attól, hogy az első negyedéves csúcshoz képest lehet mérséklődés – ismertette.

Regős Gábor szerint az idei év hátralévő részében a fogyasztás továbbra is erős maradhat, ez mindenképpen húzni tudja a növekedést. Az uniós források gazdaságserkentő hatása fokozatosan jelenhet meg. Az export kapcsán nagy kérdés, hogy az iráni háború meddig tart és ez milyen gazdasági károkkal jár majd – egyre inkább úgy tűnik, hogy nem is annyira az olaj, mint a gáz ára lesz meghatározó. Ez persze nemcsak a hazai inflációra lehet kedvezőtlen hatással, de a cégek versenyképességét, illetve a külső keresletet is ronthatja. Ennek súlyosságától függ, hogy az idei növekedés a 1,5-2,0 százalékos sáv melyik részén – vagy esetleg valamivel alatta – lesz.

– A másik oldalról persze a választások utáni eufória mindenképpen pozitív hatással lehet a gazdaságra is Hosszabb távon azonban a növekedéshez szükséges lesz a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek előtérbe helyezése, az innováció erősítése is – tette hozzá.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekeurópai unió

Felszámolás

Hegyi Zoltán avatarja

Nyakunkon az úgynevezett Chat Control, de nemcsak a miénken, hanem egész Európáén, már amennyiben Európának van nyaka.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.