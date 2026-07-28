Rendkívüli

Trump és Zelenszkij a háború lezárásának új menetrendjéről tárgyal Washingtonban + videó

Rendkívüli

„Még mindig nem mennék vissza” – rendesen helyretették a rendőrök a belügyminisztert a javaslata után

FradiNB IPaks

A Fradi ezt alaposan benézte - mi okozta a paksi vereséget?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Azok után, hogy a Ferencváros idegenben 2-1-re legyőzte a holland Twentét az Európa-liga selejtező második fordulójában, az NB I nyitányán sima, 4-2-es vereséget szenvedett Pakson. Sokak számára mindez meghökkentő, de ha megnézzük a Fradi összeállítását, nem is biztos, hogy annyira meg kell lepődni.

Lantos Gábor
2026. 07. 28. 6:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekeurópai unió

Felszámolás

Hegyi Zoltán avatarja

Nyakunkon az úgynevezett Chat Control, de nemcsak a miénken, hanem egész Európáén, már amennyiben Európának van nyaka.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.