A Fradi ezt alaposan benézte - mi okozta a paksi vereséget?
Azok után, hogy a Ferencváros idegenben 2-1-re legyőzte a holland Twentét az Európa-liga selejtező második fordulójában, az NB I nyitányán sima, 4-2-es vereséget szenvedett Pakson. Sokak számára mindez meghökkentő, de ha megnézzük a Fradi összeállítását, nem is biztos, hogy annyira meg kell lepődni.
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