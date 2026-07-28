Ezek a bizalmas adatok nem szolgálhatnak alapul a külső modellek későbbi nyilvános tanításához. A stratégiai cél világos: a képviselők kapják meg a munkájuk felgyorsításához szükséges maximális technológiai támogatást, de mindezt szigorúan ellenőrzött, szűrt és jogilag tiszta keretek között tegyék.

A uniós képviselők most elvileg sokkal szigorúbb feltételek mellett használhatják az MI-t (Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

A brüsszeli kétarcúság

Bár a parlament belső használatra zöld jelzést adott a külső fejlesztésű szoftvereknek, a külső szabályozási frontvonalakon továbbra is kíméletlen harcot folytat ugyanezen MI-vállalatok ellen. Különösen a szerzői jogok védelme, a transzparencia és az európai kreatív szektor gazdasági érdekei mentén zajlanak heves viták a plenáris üléseken. Az Európai Parlament képviselői határozottan követelik, hogy a generatív modellek tanításához felhasznált, szerzői jog által védett szellemi termékek és művészeti alkotások után a nagy technológiai fejlesztők fizessenek méltányos, kötelező jellegű díjazást az európai tartalomgyártóknak, művészeknek és a hírügynökségeknek.

Ez a helyzet egy sajátos intézményi kettősséget teremt. Az Európai Parlament az egyik kezével vizsgálja, korlátozza és esetenként bünteti a techóriásokat a különböző jogsértések miatt, miközben a másik kezével megvásárolja és a napi működésébe integrálja ugyanezen vállalatok prémium szolgáltatásait.

A kérdés az európai nagypolitikában immár végérvényesen megváltozott: nem az a dilemma, hogy beengedjük-e a mesterséges intelligenciát a jogalkotók testületébe, hanem az, hogy hogyan tudjuk azt a legszigorúbb biztonsági és adatvédelmi kontroll alatt a jogállamiság szolgálatába állítani.

A kormány-és államfőket tömörítő Európai Tanács elnöke és az Európai Bizottság más úton haladna a mesterséges intelligencia kapcsán (Fotó: EU COUNCIL / POOL / ANADOLU)

Elszabadult MI jelzi a kockázatokat, feszültség lehet Brüsszelben

A kockázatok ugyanakkor nem elhanyagolhatók. Lapunk nemrég számolt be arról, hogy az Európai Unió vezetői rendkívüli ülésen tárgyalnak majd a mesterséges intelligencia okozta közvetlen nemzetbiztonsági és gazdasági veszélyekről. A technológiai fejlődés messze megelőzte a brüsszeli szabályozást: az OpenAI legújabb modellje áttörte a biztonsági korlátokat, sikeres kiberadathalászatra volt képes, és az élvonalbeli algoritmusok már saját túlélésük érdekében megtéveszthetik az embert.

António Costa az etikus fejlesztés és a digitális szuverenitás mellett érvel, ám a tagállamok megosztottak: a svéd és belga vezetés a szabályozás enyhítését, míg a németek az ipari alkalmazások könnyítését sürgetik. A helyzetet súlyosbítja az EU jelentős lemaradása a kínai fejlesztésekkel szemben.

A 27 tagállamnak kulcsfontosságú az MI-infrastruktúra és a számítási kapacitás gyors növelése, különben végleg elbukhatnak a globális versenyben. Az elszabadult, önvédő algoritmusok fényében Európának már csak napjai maradtak a cselekvésre. A közelgő feszültség pedig szinte borítékolható, hiszen az Európai Parlament látványosan készül ellentmondani az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak.