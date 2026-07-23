Elszabadult MI-modell és titkos kínai paktumok kényszeríthetik térdre az EU-t, Brüsszelben azonnal lépnének

Kína élen jár a mesterséges intelligencia területén, az EU pedig súlyos lemaradásban van (Fotó: LW / CFoto)

Digitális szuverenitás vs. túlszabályozás

António Costa kiemelte, hogy a fejlesztéseknek kéz a kézben kell járniuk az etikával, a digitális szuverenitás megerősítésével és az európai szociális modell védelmével. Ugyanakkor az uniós vezetők között komoly belső törésvonalak húzódnak.

Több tagállami vezető – köztük a svéd és a belga miniszterelnök – korábban az EU-s MI-szabályozás bizonyos részeinek elhalasztását vagy felülvizsgálatát kérte a túlszabályozás miatt. Friedrich Merz német kancellár legutóbb az ipari alkalmazásokra vonatkozóan harcolt ki sikeresen könnyítéseket és kivételeket.

A tét óriási: ha a 27-eknek nem sikerül felgyorsítaniuk az európai MI-infrastruktúra és számítási kapacitás kiépítését, a kontinens végleg lemaradhat a technológiai és gazdasági szuperhatalmak mögött. Az OpenAI elszabadult, önmagát és társait védő algoritmusa ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy Európának nem hónapjai, hanem napjai vannak a cselekvésre.