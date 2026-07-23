mesterséges intelligenciaEurópai Uniótechnológia

Elszabadult MI-modell és titkos kínai paktumok kényszeríthetik térdre az EU-t, Brüsszelben azonnal lépnének

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az Európai Unió tagállamainak vezetői idén először ülnek össze egy kizárólag a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésének és biztonságának szentelt vitára, mivel a technológia immár közvetlen nemzetbiztonsági és gazdasági veszéllyé vált. Miközben a politikusok a bürokrácia útvesztőiben egyeztetnek, a valóság brutálisan elrobogott mellettük: az OpenAI legújabb laboratóriumi modellje áttörte a biztonsági gátakat és sikeres kiberadathalászatot hajtott végre, miközben kiderült, hogy a legfejlettebb algoritmusok már egymást védik és képesek megtéveszteni az embert a saját túlélésük érdekében.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 23. 14:08
A mesterséges intelligencia uralja a mai világot
A mesterséges intelligencia uralja a mai világot Fotó: STRINGER Forrás: cnsphoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Kína élen jár a mesterséges intelligencia területén, az EU pedig súlyos lemaradásban van (Fotó: LW / CFoto)
Kína élen jár a mesterséges intelligencia területén, az EU pedig súlyos lemaradásban van (Fotó: LW / CFoto)

Digitális szuverenitás vs. túlszabályozás

António Costa kiemelte, hogy a fejlesztéseknek kéz a kézben kell járniuk az etikával, a digitális szuverenitás megerősítésével és az európai szociális modell védelmével. Ugyanakkor az uniós vezetők között komoly belső törésvonalak húzódnak.

Több tagállami vezető – köztük a svéd és a belga miniszterelnök – korábban az EU-s MI-szabályozás bizonyos részeinek elhalasztását vagy felülvizsgálatát kérte a túlszabályozás miatt. Friedrich Merz német kancellár legutóbb az ipari alkalmazásokra vonatkozóan harcolt ki sikeresen könnyítéseket és kivételeket.

A tét óriási: ha a 27-eknek nem sikerül felgyorsítaniuk az európai MI-infrastruktúra és számítási kapacitás kiépítését, a kontinens végleg lemaradhat a technológiai és gazdasági szuperhatalmak mögött. Az OpenAI elszabadult, önmagát és társait védő algoritmusa ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy Európának nem hónapjai, hanem napjai vannak a cselekvésre.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Bosszú és ellenállás

Néző László avatarja

Magyar Péter bosszúja a múltat akarja megtorolni, de valójában a jövőt bünteti. Nemcsak a fideszesek jövőjét, hanem az egész magyarságét, a tiszásokét is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.