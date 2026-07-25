A végén tényleg köztársasági elnök lesz belőle

S a dolgok jelenlegi állása szerint az is előfordulhat, hogy rá bízzák a nemzet egységének megjelenítését. Annak idején, amikor még úgy volt, hogy választjuk a köztársasági elnököt, Nagy Feró azzal a jelszóval indult volna, hogy „Szakadt országnak szakadt elnököt!”. Hogy milyen jelző illene az országra, ha ilyen államfője lenne, ki-ki döntse el maga.