A Nemzetek Ligája A divízióját az olasz válogatott szeptember 25-én kezdi meg Belgium ellen, később Törökország és Franciaország is a csoportellenfelek között lesz.
Szabotálták a világbajnok kinevezését, legendás csapattársa bosszúból máris távozik
Nagy a káosz az olasz labdarúgó-válogatottnál. Pep Guardiola után Andrea Pirlo sem lesz szövetségi kapitány, így Roberto Mancini lehet az új jelölt. Pirlo kinevezésének meghiúsulása miatt Paolo Maldini sajtóhírek szerint lemondott a bő két hete betöltött posztjáról, az ő utódja Olaszország másik legendája, Giorgio Chiellini lehet.
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