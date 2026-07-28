Figyelmeztették a pályán újból összeesett Eriksent, aki nem tért vissza klubjához

Hecking hozzátette, nagyon bizonytalan, hogy mikor térhet vissza a 151-szeres dán válogatott Eriksen, akinek jövő nyárig szól a szerződése a Farkasoknál. Dánia egyik vezető szívspecialistája, Henning Molgaard mindenesetre úgy véli, a legbölcsebb lépés az lenne, ha a középpályás befejezné futballkarrierjét, mivel ilyen magas szinten tovább űzve azt jó eséllyel újra összeeshet a pályán.