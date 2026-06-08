Ezért eshetett össze Christian Eriksen a dán–ukrán meccsen

Gislason még három okot hozott fel, amely Eriksen összeeséséhez vezethetett:
- kiszáradás,
- hirtelen vérnyomásesés,
- egyéb betegség (valamilyen akut megbetegedés vagy rosszullét).
A dán válogatott orvosa a szövetségen keresztül azt közölte, hogy szerinte a pacemaker úgy működött, ahogy kell. Gunnar Gislason úgy véli, hogy a fizikai megterhelés alatti rendkívül magas pulzusszám bizonyos esetekben kiválthat olyan helyzetet, amire az ICD így reagál. Elmagyarázta azt is, hogy az ICD-ket általában évente egyszer-kétszer ellenőrzik, később az adatokból kiolvasható lehet, hogy pontosan mi is történt Eriksennel vasárnap az odensei pályán.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!