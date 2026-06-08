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Ezért eshetett össze Christian Eriksen a dán–ukrán meccsen

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Vasárnap Christian Eriksen, a dánok 151-szeres válogatott középpályása 2021 után ismét összeesett a pályán. A dán–ukrán felkészülési mérkőzés második félidejében történt a borzalmas jelenet, Eriksen rövid idei eszméletlenül feküdt a pályán, de végül a saját lábán hagyta el a játékteret. A dán TV2 egy szakértő segítségével igyekezte megmagyarázni, hogy mégis miért esett össze megint a focista.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 7:35
Christian Eriksen összeesett a dán–ukrán felkészülési mérkőzésen vasárnap, de a középpályás percekkel később a saját lábán hagyta el a pályát
Christian Eriksen összeesett a dán–ukrán felkészülési mérkőzésen vasárnap, de a középpályás percekkel később a saját lábán hagyta el a pályát Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix
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Gislason még három okot hozott fel, amely Eriksen összeeséséhez vezethetett:

  1. kiszáradás,
  2. hirtelen vérnyomásesés,
  3. egyéb betegség (valamilyen akut megbetegedés vagy rosszullét).

A dán válogatott orvosa a szövetségen keresztül azt közölte, hogy szerinte a pacemaker úgy működött, ahogy kell. Gunnar Gislason úgy véli, hogy a fizikai megterhelés alatti rendkívül magas pulzusszám bizonyos esetekben kiválthat olyan helyzetet, amire az ICD így reagál. Elmagyarázta azt is, hogy az ICD-ket általában évente egyszer-kétszer ellenőrzik, később az adatokból kiolvasható lehet, hogy pontosan mi is történt Eriksennel vasárnap az odensei pályán. 

 

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