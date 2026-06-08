Ezért eshetett össze Christian Eriksen a dán–ukrán meccsen

Uf las imágenes de Christian Eriksen son fuertes, se toca como el pecho o algo. pic.twitter.com/BuipjVyObe — Adarasiempre ✈🚲 (@adarauva) June 7, 2026

Gislason még három okot hozott fel, amely Eriksen összeeséséhez vezethetett:

kiszáradás, hirtelen vérnyomásesés, egyéb betegség (valamilyen akut megbetegedés vagy rosszullét).

A dán válogatott orvosa a szövetségen keresztül azt közölte, hogy szerinte a pacemaker úgy működött, ahogy kell. Gunnar Gislason úgy véli, hogy a fizikai megterhelés alatti rendkívül magas pulzusszám bizonyos esetekben kiválthat olyan helyzetet, amire az ICD így reagál. Elmagyarázta azt is, hogy az ICD-ket általában évente egyszer-kétszer ellenőrzik, később az adatokból kiolvasható lehet, hogy pontosan mi is történt Eriksennel vasárnap az odensei pályán.