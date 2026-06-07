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Dráma a dán válogatott meccsén - megint összeesett Christian Eriksen - videó

Christian EriksenDániarosszullét

Dráma a dán válogatott meccsén - megint összeesett Christian Eriksen - videó

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A dániai Odensében drámai események játszódtak le. A dán labdarúgó-válogatott felkészülési meccset játszott Ukrajna ellen. A mérkőzés 65. percében a hazaiak játékosa, Christian Eriksen összeesett, rosszul lett. Ugyanez a játékos a 2021-es Eb-n egyszer már rosszul lett meccs közben, akkor csaknem meghalt. A meccset lefújták, Eriksen eszméleténél van.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 20:16
A dán válogatott játékosai 2021-ben, amikor Christian Eriksen egyszer már rosszul lett Fotó: FRIEDEMANN VOGEL Forrás: POOL
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