Dráma a dán válogatott meccsén - megint összeesett Christian Eriksen - videó
A dániai Odensében drámai események játszódtak le. A dán labdarúgó-válogatott felkészülési meccset játszott Ukrajna ellen. A mérkőzés 65. percében a hazaiak játékosa, Christian Eriksen összeesett, rosszul lett. Ugyanez a játékos a 2021-es Eb-n egyszer már rosszul lett meccs közben, akkor csaknem meghalt. A meccset lefújták, Eriksen eszméleténél van.
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