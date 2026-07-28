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Trump és Zelenszkij a háború lezárásának új menetrendjéről tárgyal Washingtonban + videó

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Trump és Zelenszkij a háború lezárásának új menetrendjéről tárgyal Washingtonban + videó

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Új fejezet kezdődhet az amerikai–ukrán kapcsolatokban: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő ma ismét személyesen egyeztet Washingtonban. Bár a látogatás szomorú apropója Lindsey Graham szenátor temetése, a Fehér Házban zajló kétoldalú tárgyalások súlya messze túlmutat a protokolláris kötelezettségeken. A felek egy kölcsönös légi tűzszüneti javaslatról és a háború diplomáciai lezárásának konkrét menetrendjéről tárgyalnak.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 28. 7:23
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij egy közelgő békecsúcsot is előkészíthet az oroszokkal
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij egy közelgő békecsúcsot is előkészíthet az oroszokkal Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök idén már több szerencsével tért haza a washingtoni útjairól (Fotó: JIM WATSON / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök idén már több szerencsével tért haza a washingtoni útjairól (Fotó: JIM WATSON / AFP)

A tavaszi második találkozón már jóval kézzelfoghatóbb eredmények születtek. Erre az időszakra esett az ukrán hadiipar, különösen a hazai fejlesztésű és gyártású dróntechnológia látványos hatékonyságnövekedése. Trump, aki üzletemberi szemlélettel közelít a geopolitikához, kifejezetten elismerően nyilatkozott Ukrajna önfenntartó védelmi képességeiről.

Itt már nemcsak az amerikai adófizetők pénzének költéséről, hanem egyenrangúbb technológiai és katonai partnerségről esett szó, ami megalapozta a Trump-adminisztráció hozzáállásának megváltozását.

A harmadik, alig néhány héttel ezelőtti találkozó hozta el a valódi áttörést a politikai retorikában. Donald Trump ekkor már nyilvánosan is dicsérte az ukrán hadsereg rendkívüli ellenálló képességét és Zelenszkij állhatatosságát. A tárgyalások fókusza végérvényesen elmozdult a „hogyan védjük meg a frontvonalat” kérdésétől a „milyen diplomáciai és gazdasági garanciákkal zárható le a konfliktus” irányába. Ezen a találkozón fektették le a ma tárgyalt légi tűzszüneti megállapodás elvi alapjait.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij idén már többször találkoztak (Fotó: SAUL LOEB / AFP)
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij idén már többször találkoztak (Fotó: SAUL LOEB / AFP)

Volt honnan elindulnia Zelenszkijnek, akit kidobtak a Fehér Házból

A két elnök közötti kapcsolat a lehető legmélyebbről indult. Mindenki emlékszik talán arra bizonyos találkozóra a Fehér Házban, amikor Donald Trump a földdel tette egyenlővé Zelenszkijt és a delegációját, amiért az ukránok követelőző hangnemet ütöttek meg az Ovális Irodában. A feszültség odáig fajult, hogy a tervezett közös sajtótájékoztatót lemondták, az ukrán delegációt pedig – példa nélküli módon a nyilvánosság előtt – arra kérték, hogy távozzon a Fehér Házból anélkül, hogy aláírták volna az ásványkincsekről szóló egyezményt. Trump később a közösségi oldalán úgy nyilatkozott, hogy Zelenszkij visszatérhet, ha már készen áll a valódi békére.

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