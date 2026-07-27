Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Lando Norris, a Magyar Nagydíj győztese (Forrás: Facebook)
Fejenként több millió forintba kerülhetett a tiszás elitnek a hungaroringi luxizás?
Magyar Péter korábban elítélte a luxizást és azt ígérte, hogy kormányra kerülve véget vetnek az urizálásnak. Ennek ellenére a tiszás elit mégis a Hungaroring VIP részén tekintette meg a Forma 1–es Magyar Nagydíjat, ami fejenként több millió forintba kerülhetett.
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