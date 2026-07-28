Nagy hévvel ígérték, de sehol sincs a kormány vízügyi cselekvési terve

Egyre súlyosabb az aszály Magyarországon is, a Tisza-kormány azonban késlekedik az ígért tervével (Fotó: Németh András Péter)

A dokumentumban szereplő célok között volt a kisvízgyűjtők, patakok, mellékágak és holtágak revitalizációja, a korszerű öntözési rendszerek fejlesztése, a talaj vízmegtartó képességének javítása és a csapadékvíz visszatartásának ösztönzése is. A városok esetében pedig a szivacsváros-koncepció bevezetését ígérték, amelynek részeként esőkertek, zöldtetők, záportározók és egyéb vízmegtartó megoldások kapnának nagyobb szerepet.

Mindezek ellenére továbbra sem derült ki, hogy elkészült-e az a külön rövid- és középtávú vízügyi cselekvési terv, amelyet Magyar Péter és Gajdos László még július elején sürgető feladatként jelentett be.

Sehol sincs a kormány vízügyi dokumentuma

Sem a Tisza Párt, sem Gajdos László nem tett közzé olyan dokumentumot vagy intézkedési csomagot, amely részletesen bemutatná, milyen konkrét lépéseket javasolnának az idei aszály kezelésére. A nyilvánosság számára egyelőre kizárólag a hosszabb távú program elemei ismertek, miközben az eredetileg külön beígért, azonnali intézkedéseket tartalmazó terv továbbra sem hozzáférhető.

Lapunk ezért megkereste az Élő Környezetért Felelős Minisztériumot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy elkészült-e a Magyar Péter által bejelentett vízügyi cselekvési terv, mikor hozzák nyilvánosságra, illetve milyen konkrét rövid távú intézkedéseket tartalmaz a dokumentum? Megkérdeztük azt is, hogy a bejelentés óta milyen szakmai egyeztetések zajlottak, és mikorra várható a terv ismertetése? Megkeresésünkre azonban mostanáig.

Közben írásbeli választ igénylő kérdést nyújtott be Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek Milyen azonnali lépéseket tett a kormány ennek a helyzetnek a megoldása érdekében? címmel. A politikus a kérdése bevezetőjében rámutatott, hiába kaptunk egy kis ízelítőt az esőből, az ország nagy részén továbbra is tragikusan aszályos állapotok uralkodnak.

Magyarország vízhiánya strukturális probléma lett: már nem átmeneti aszályról, hanem tartós vízgazdálkodási válságról beszélünk

– jelentette ki Dócs. Mint rámutatott, 462 milliméter halmozott csapadékhiány gyűlt össze az elmúlt öt évben országos átlagban. A talajnedvesség-hiány az Alföldön 80–120 milliméter, ami már súlyos agrárvízkrízist jelent, s végső soron az elsivatagosodáshoz vezet. Emlékeztetett, az előző kormány tétlenkedett, az idő viszont sürget, a baj pedig napról napra nő.

Milyen azonnali lépéseket tett a kormány ennek a helyzetnek a megoldása érdekében?

– tette fel a kérdést.