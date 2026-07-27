Banai Péter Benő: Az infláció idén két százalék körül alakulhat, a folyamatokat ugyanakkor befolyásolhatja az iráni helyzet is

– Ön a Bálványosi Szabadegyetem csütörtöki napján az euró bevezetésének ügyéről tartott hosszabb előadást. A téma legutóbb azután került az asztalra, hogy a Tisza-kormány azt vállalta: 2030-ra felkészíti az országot az euró bevezetésére. Ön szerint lehet eurója Magyarországnak a következő évtized elején?

– Ez ki fog derülni abból a programból, amelyet a Tisza-kormány októberben vagy novemberben az Országgyűlés elé terjeszt, hiszen a jövő évi költségvetési javaslat és az ahhoz kapcsolódó többéves kitekintés makrogazdasági és államháztartási pályát is felrajzol. Ebből a dokumentumból több információt meg lehet majd ismerni és a kérdésre is nagyobb biztonsággal lehet majd választ adni. Van azonban egy megmásíthatatlan mozzanat, ami az euróbevezetési törekvés alapjának is nevezhető.

– Mire gondol?

– Azoknak az országoknak, amelyek 2004-ben vagy később csatlakoztak az unióhoz, jogi kötelességük bevezetni az eurót. Ennek időpontja és az, hogy milyen feltételekkel csatlakozik egy ország az euróövezethez, azonban nincs benne a jogszabályban. Emiatt az érintett tagállamok kormányainak, hatóságainak és jegybankjainak érdemi szerepe van abban, hogy az euró bevezetése az adott államban megvalósul-e, s ha igen, milyen feltételekkel.

– A jegybank ebben a folyamatban milyen feladatot vállalhat magára?

– Ahogy azt Varga Mihály, az MNB elnöke is rögzítette, a jegybank a jogszabályokból kiindulva látja el feladatát. A törvény szerint az MNB elsődleges feladata az árak alacsonyan tartása, ugyanakkor a jogszabályok kimondják azt is, hogy ha a kormány gazdasági lépései ezt a fő célt nem veszélyeztetik, akkor a jegybank köteles segíteni a kabinet gazdaságpolitikáját.