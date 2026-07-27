Tisza-kormány és a szélerőművek: a végösszegnél jön a pofon

Szélerőművek: végül a fogyasztó fizet

Szerinte a négy gigawatt új szélkapacitás, a szükséges gázerőművek, akkumulátorok és hálózatfejlesztések együttes költsége 4400–5400 milliárd forint lehet.

– Ezt végül nem a szél fizeti ki. Hanem a fogyasztó – emelte ki.

Úgy fogalmazott, hogy a csak termelési költséggel számoló „olcsó megújuló energia” olyan, mint a fapados repülőjegy poggyász, ülőhely és reptéri transzfer nélkül: jól néz ki a reklámban, de a végösszegnél jön a pofon.

– A szélenergiára szükség lehet. De aki a tárolást, a tartalék erőműveket és a hálózatot kihagyja a számlából, az nem energiapolitikát készít, hanem kampányplakátot – tette hozzá.