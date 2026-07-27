Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Németh András Péter)
Lázadnak a Tisza régi aktivistái: nyílt levélben üzentek a párt vezetésének
Nyílt levélben bírálták a Tisza Párt vezetését a tatabányai Jó szerencsét Tisza Sziget tagjai. A kezdetektől dolgozó aktivisták szerint a párt egyre zártabb és elitistább irányba halad, miközben háttérbe szorítják azokat, akik a mozgalom felépítésében a legtöbb munkát végezték. A helyi közösség nagyobb beleszólást és megbecsülést követel a párt vezetésétől.
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