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Lázadnak a Tisza régi aktivistái: nyílt levélben üzentek a párt vezetésének

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Nyílt levélben bírálták a Tisza Párt vezetését a tatabányai Jó szerencsét Tisza Sziget tagjai. A kezdetektől dolgozó aktivisták szerint a párt egyre zártabb és elitistább irányba halad, miközben háttérbe szorítják azokat, akik a mozgalom felépítésében a legtöbb munkát végezték. A helyi közösség nagyobb beleszólást és megbecsülést követel a párt vezetésétől.

Gábor Márton
2026. 07. 27. 9:38
Fotó: Németh András Péter
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Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Németh András Péter)

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