labdarúgó-világbajnokságvb 1982kutatás

Ebből óriási vita lesz: Igencsak meglepő állítás a 2026-os labdarúgó vb-ről

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Miközben a világ legnagyobb része szerint a 48 csapatra duzzasztott labdarúgó-világbajnokság színvonalában nem okozott csalódást, miközben sokak szerint ez volt az egyik legjobb labdarúgó-vb, egy amerikai elemzés szerint ez messze nincs így. Sőt, ez a mostani kutatás azt mutatja, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nem fért be az első öt közé sem, amely azért mindenképp meghökkentő.

Magyar Nemzet
2026. 07. 27. 8:32
Nyilasi Tibor Salvador ellen az 1982-es labdarúgó-világbajnokságon Fotó: STAEDELE Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP
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France's goalkeeper #16 Mike Maignan concedes a goal scored by England's forward #07 Bukayo Saka (out of frame) and his team's fourth goal during the 2026 World Cup football tournament third-place match between France and England at the Miami Stadium in Miami on July 18, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság csak a hatodik lett a rangsorban - Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Ilyen volt a Zöld-foki-szigetek és a Kongói Demokratikus Köztársaság. Csak az egyenes kieséses szakasz nem azt hozta, amit vártak. 

A Balogun-ügy, amikor Donald Trump utasítására a FIFA felfüggesztette az amerikai válogatott játékosának eltiltását, súlyos árnyékként vetült a tornára. 

Ráadásul a negyeddöntőktől után csak egyetlen igazi klasszikust láthattunk – Argentína feltámadását Anglia ellen az elődöntőben, de még ezt is beárnyékolták azok a szörnyű taktikai döntések, amelyeket az angolok edzője, Thomas Tuchel követett el. Ezért sem lehetett a 2026-os vb minden idők legjobbja.

Az első három legjobb világbajnokság

Most már tényleg az a kérdés, hogy a lista készítői szerint melyik volt minden idők három legjobb világbajnoksága? A képzeletbeli bronzérmet a 2006-os németországi torna érdemelte ki. Az ezüstérmet az 1966-os Angliában rendezett vb. A torna már a döntő előtt is kiemelkedő volt. 

A portugál Eusebio hat mérkőzésen kilenc gólt szerzett.

Az angol válogatott két nagyágyúja, Bobby Charlton és Bobby Moore is a legjobb formájukat hozták, míg a 20 éves nyugatnémet sztár, Franz Beckenbauer a torna egyik legkiemelkedőbb játékosa lett. Megemlítik a magyar csapatot is, amely szenzációs játékkal verte meg a brazilokat. 

Hugging after the match during the 1982 FIFA World Cup in Spain. (Photo by SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Minden idők legjobb labdarúgó-világbajnoksága az 1982-es, amelyen az NSZK és Ausztria megegyezéses meccset játszott egymással - Fotó: SVEN SIMON / picture-alliance

Az első helyezett? 

A kutatás szerint az 1982-es spanyolországi vb.

A lista összeállítói szerint soha nem volt olyan világbajnokság, ahol annyi minden történt, mint ezen a vb-n. A sztárok hihetetlen dolgokat csináltak. Socrates, Zico és Falcao tüneményesen játszottak a brazil válogatottban. Diego Maradona két góllal és egy piros lappal debütált. Az olasz Paolo Rossi a semmiből gólkirály lett. Michel Platini káprázatos teljesítménnyel vezette Franciaországot az elődöntőbe. Brazília öt mérkőzésen 15 gólt szerzett, de a második csoportkörben egy briliáns meccsen 3-2-re kikapott Olaszországtól, ezen a találkozón Rossi mesterhármast szerzett. Nyugat-Németország és Franciaország az elődöntőben egy minden idők legnagyobb vb-meccsét játszotta le Sevillában. A németek tizenegyesekkel győztek, miután a hosszabbításban kétgólos hátrányból 1-3-ról álltak fel és mentették meg a meccset 3-3-ra.

Mindez pedig elég volt ahhoz, hogy az 1982-es legyen minden idők legjobb labdarúgó-világbajnoksága.

A végső sorrend:

  • 1: 1982, Spanyolország
  • 2: 1966, Anglia
  • 3: 2006, Németország
  • 4: 1974, NSZK
  • 5: 1970, Mexikó
  • 6: 2026, Kanada, Mexikó, Egyesült Államok
  • 7: 1986, Mexikó
  • 8: 1950, Brazília és 1954, Svájc
  • 10: 1994, Egyesült Államok
  • 11: 2022, Katar
  • 12: 1998, Franciaország
  • 13: 2002, Dél-Korea és Japán
  • 14: 1958, Svédország,
  • 15: 2014, Brazília
  •  16: 1990, Olaszország
  • 17: 2010, Dél-Afrika
  • 18: 1962, Chile
  • 19: 2018, Oroszország
  • 20: 1938, Franciaország
  • 21: 1978, Argentína
  • 22: 1930, Uruguay
  • 23: 1934, Olaszország

 

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