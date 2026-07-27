Ebből óriási vita lesz: Igencsak meglepő állítás a 2026-os labdarúgó vb-ről

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság csak a hatodik lett a rangsorban - Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Ilyen volt a Zöld-foki-szigetek és a Kongói Demokratikus Köztársaság. Csak az egyenes kieséses szakasz nem azt hozta, amit vártak.

A Balogun-ügy, amikor Donald Trump utasítására a FIFA felfüggesztette az amerikai válogatott játékosának eltiltását, súlyos árnyékként vetült a tornára.

Ráadásul a negyeddöntőktől után csak egyetlen igazi klasszikust láthattunk – Argentína feltámadását Anglia ellen az elődöntőben, de még ezt is beárnyékolták azok a szörnyű taktikai döntések, amelyeket az angolok edzője, Thomas Tuchel követett el. Ezért sem lehetett a 2026-os vb minden idők legjobbja.

Az első három legjobb világbajnokság

Most már tényleg az a kérdés, hogy a lista készítői szerint melyik volt minden idők három legjobb világbajnoksága? A képzeletbeli bronzérmet a 2006-os németországi torna érdemelte ki. Az ezüstérmet az 1966-os Angliában rendezett vb. A torna már a döntő előtt is kiemelkedő volt.

A portugál Eusebio hat mérkőzésen kilenc gólt szerzett.

Az angol válogatott két nagyágyúja, Bobby Charlton és Bobby Moore is a legjobb formájukat hozták, míg a 20 éves nyugatnémet sztár, Franz Beckenbauer a torna egyik legkiemelkedőbb játékosa lett. Megemlítik a magyar csapatot is, amely szenzációs játékkal verte meg a brazilokat.

Minden idők legjobb labdarúgó-világbajnoksága az 1982-es, amelyen az NSZK és Ausztria megegyezéses meccset játszott egymással - Fotó: SVEN SIMON / picture-alliance

Az első helyezett?

A kutatás szerint az 1982-es spanyolországi vb.

A lista összeállítói szerint soha nem volt olyan világbajnokság, ahol annyi minden történt, mint ezen a vb-n. A sztárok hihetetlen dolgokat csináltak. Socrates, Zico és Falcao tüneményesen játszottak a brazil válogatottban. Diego Maradona két góllal és egy piros lappal debütált. Az olasz Paolo Rossi a semmiből gólkirály lett. Michel Platini káprázatos teljesítménnyel vezette Franciaországot az elődöntőbe. Brazília öt mérkőzésen 15 gólt szerzett, de a második csoportkörben egy briliáns meccsen 3-2-re kikapott Olaszországtól, ezen a találkozón Rossi mesterhármast szerzett. Nyugat-Németország és Franciaország az elődöntőben egy minden idők legnagyobb vb-meccsét játszotta le Sevillában. A németek tizenegyesekkel győztek, miután a hosszabbításban kétgólos hátrányból 1-3-ról álltak fel és mentették meg a meccset 3-3-ra.