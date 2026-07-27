Erling Haaland a Real Madridban köthet ki, Angliában kitört a botrány
A norvég labdarúgó-válogatott és Erling Haaland nagyszerűen szerepelt az idei világbajnokságon, ahol a skandináv csapat az ötödik helyen végzett. Haalandnak – elvileg – 2034-ig van aláírt szerződése a Manchester City együttesével, éppen ezért meglepő, hogy máris a Real Madriddal boronálják össze. Erling Haaland hallgat, nem úgy a Manchester City, ahol teljesen kiborultak.
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