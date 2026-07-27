Terrortámadás Berlinben: itt van minden, amit eddig tudni lehet a merényletről + videó

„Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni”
A brutális támadást a nemzetközi és a német politikai elit egyöntetűen elítélte. Friedrich Merz német kancellár nyilatkozatában förtelmes tettnek nevezte a gázolást, és megesküdött, hogy megvédik Németország értékeit.
Kai Wegner, Berlin polgármestere pedig hangsúlyozta:
Ez egy közvetlen támadás a szabad és nyitott társadalmunk ellen.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szolidaritását fejezte ki az áldozatokkal. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke is a közösségi oldalán reagált.
Idén májusban Lipcsében két ember halt meg hasonló körülmények között, a hatóságok pedig egyre nehezebben tudják garantálni a nyílt utcai rendezvények biztonságát a magányos elkövetőkkel szemben. A hatóságok a gázolót azonnal letartóztatták, és az igazságügyi vizsgálatok megállapították, hogy a férfi súlyos mentális betegséggel küzdött. Az ügyet a nyomozók ámokfutásként kezelték, az elkövetőt pedig pszichiátriai intézetbe szállították.
Ennél is megrázóbb terrortámadás történt 2025 márciusában, amikor egy 40 éves német férfi szándékosan a gyalogosok közé hajtott Mannheim nyüzsgő városközpontjában. A támadásban két ember meghalt, tizenegyen pedig megsérültek a Paradeplatz közelében. Az ügyészség nyomozása során kiderült, hogy a gázolás egyértelműen szándékos volt, de politikai vagy vallási motivációt nem találtak a háttérben. A hatóságok szerint az elkövető ebben az esetben is komoly pszichés problémákkal küzdött.
Egy hónappal korábban egy 24 éves afgán menedékkérő szándékosan egy szakszervezeti tüntetés résztvevői közé hajtott Münchenben. A gázolásos merényletben egy nő és 2 éves kislánya életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. Az elkövetőt terrorizmus vádjával állították bíróság elé, mivel a nyomozás bizonyította iszlamista radikális motivációját. Az eset komoly belpolitikai vitákat generált a német bevándorlási és biztonságpolitika körül.
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