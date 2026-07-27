Terrortámadás Berlinben: itt van minden, amit eddig tudni lehet a merényletről + videó

Rengetegen gyászolják a berlini gázolásos merénylet áldozatát (Fotó: VOLODYMYR SINDIEIEV / ANADOLU)

„Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni”

A brutális támadást a nemzetközi és a német politikai elit egyöntetűen elítélte. Friedrich Merz német kancellár nyilatkozatában förtelmes tettnek nevezte a gázolást, és megesküdött, hogy megvédik Németország értékeit.

Wir werden die Freiheit unserer Gesellschaft verteidigen. pic.twitter.com/0Pk2iym0PG — CDU Deutschlands (@CDU) July 26, 2026

Kai Wegner, Berlin polgármestere pedig hangsúlyozta:

Ez egy közvetlen támadás a szabad és nyitott társadalmunk ellen.

Es ist ein Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft - nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert. Berlin ist die Stadt der Freiheit - und unsere Freiheit ist heute aufs… — Kai Wegner (@kaiwegner) July 25, 2026

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szolidaritását fejezte ki az áldozatokkal. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke is a közösségi oldalán reagált.

CSD Berlin: Erst fuhr der polizeibekannte, mutmaßliche Täter Abul B. mit einem Transporter in eine Menschenmenge, danach verletzte er weitere Menschen mit einem "Stichwerkzeug" und floh. Eine Frau wurde getötet, weitere 16 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Meine Gedanken… — Alice Weidel (@Alice_Weidel) July 26, 2026

Idén májusban Lipcsében két ember halt meg hasonló körülmények között, a hatóságok pedig egyre nehezebben tudják garantálni a nyílt utcai rendezvények biztonságát a magányos elkövetőkkel szemben. A hatóságok a gázolót azonnal letartóztatták, és az igazságügyi vizsgálatok megállapították, hogy a férfi súlyos mentális betegséggel küzdött. Az ügyet a nyomozók ámokfutásként kezelték, az elkövetőt pedig pszichiátriai intézetbe szállították.

Ennél is megrázóbb terrortámadás történt 2025 márciusában, amikor egy 40 éves német férfi szándékosan a gyalogosok közé hajtott Mannheim nyüzsgő városközpontjában. A támadásban két ember meghalt, tizenegyen pedig megsérültek a Paradeplatz közelében. Az ügyészség nyomozása során kiderült, hogy a gázolás egyértelműen szándékos volt, de politikai vagy vallási motivációt nem találtak a háttérben. A hatóságok szerint az elkövető ebben az esetben is komoly pszichés problémákkal küzdött.

Egy hónappal korábban egy 24 éves afgán menedékkérő szándékosan egy szakszervezeti tüntetés résztvevői közé hajtott Münchenben. A gázolásos merényletben egy nő és 2 éves kislánya életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. Az elkövetőt terrorizmus vádjával állították bíróság elé, mivel a nyomozás bizonyította iszlamista radikális motivációját. Az eset komoly belpolitikai vitákat generált a német bevándorlási és biztonságpolitika körül.