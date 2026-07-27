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Terrortámadás Berlinben: itt van minden, amit eddig tudni lehet a merényletről + videó

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Iszlamista indíttatású terrortámadásként kezelik a német hatóságok a szombat esti berlini Pride felvonuláson történt gázolásos és késeléses merényletet, amelyben egy nő életét vesztette, és huszonkilencen megsérültek. A merényletet követő nagyszabású, egész várost lefedő hajtóvadászat vasárnap este ért véget, amikor a rendőrök Berlin egyik külső kerületében agyonlőtték a késsel rájuk rontó 21 éves elkövetőt.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 27. 7:42
Hatalmas sebességgel hajtott a tömeg közé egy terrorista
Hatalmas sebességgel hajtott a tömeg közé egy terrorista Fotó: VOLODYMYR SINDIEIEV Forrás: ANADOLU
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Rengetegen gyászolják a berlini gázolásos merénylet áldozatait (Fotó: VOLODYMYR SINDIEIEV / ANADOLU)
Rengetegen gyászolják a berlini gázolásos merénylet áldozatát (Fotó: VOLODYMYR SINDIEIEV / ANADOLU)

„Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni”

A brutális támadást a nemzetközi és a német politikai elit egyöntetűen elítélte. Friedrich Merz német kancellár nyilatkozatában förtelmes tettnek nevezte a gázolást, és megesküdött, hogy megvédik Németország értékeit. 

Kai Wegner, Berlin polgármestere pedig hangsúlyozta: 

Ez egy közvetlen támadás a szabad és nyitott társadalmunk ellen.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szolidaritását fejezte ki az áldozatokkal. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke is a közösségi oldalán reagált.

 Idén májusban Lipcsében két ember halt meg hasonló körülmények között, a hatóságok pedig egyre nehezebben tudják garantálni a nyílt utcai rendezvények biztonságát a magányos elkövetőkkel szemben. A hatóságok a gázolót azonnal letartóztatták, és az igazságügyi vizsgálatok megállapították, hogy a férfi súlyos mentális betegséggel küzdött. Az ügyet a nyomozók ámokfutásként kezelték, az elkövetőt pedig pszichiátriai intézetbe szállították.

Ennél is megrázóbb terrortámadás történt 2025 márciusában, amikor egy 40 éves német férfi szándékosan a gyalogosok közé hajtott Mannheim nyüzsgő városközpontjában. A támadásban két ember meghalt, tizenegyen pedig megsérültek a Paradeplatz közelében. Az ügyészség nyomozása során kiderült, hogy a gázolás egyértelműen szándékos volt, de politikai vagy vallási motivációt nem találtak a háttérben. A hatóságok szerint az elkövető ebben az esetben is komoly pszichés problémákkal küzdött.

Egy hónappal korábban egy 24 éves afgán menedékkérő szándékosan egy szakszervezeti tüntetés résztvevői közé hajtott Münchenben. A gázolásos merényletben egy nő és 2 éves kislánya életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek. Az elkövetőt terrorizmus vádjával állították bíróság elé, mivel a nyomozás bizonyította iszlamista radikális motivációját. Az eset komoly belpolitikai vitákat generált a német bevándorlási és biztonságpolitika körül.

2024 decemberében pedig egy szaúdi állampolgárságú férfi bérelt autójával áttörte a biztonsági korlátokat, és a magdeburgi karácsonyi vásár tömegébe száguldott. A brutális támadásban hat ember meghalt, és több mint 200-an megsérültek a szűk utcákon. Az elkövetőt, aki korábban iszlámellenes retorikát folytatott és szélsőjobboldali összeesküvés-elméleteket támogatott, 2026 júniusában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Ez a tragédia vezetett a németországi szabadtéri rendezvények még szigorúbb fizikai lezárásához.

2022 nyarán pedig szintén Berlinben történt egy támadás. Egy 29 éves örmény származású német állampolgár felhajtott a járdára a főváros egyik legforgalmasabb bevásárlónegyedében. A jármű egy iskoláscsoportot tarolt le, egy tanárnő meghalt, 14 diákja pedig súlyosan megsérült. A rendőrségi házkutatások és a szakértői vélemények gyorsan tisztázták, hogy nem terrortámadás történt. Az elkövetőnél paranoid skizofréniát állapítottak meg, így őt is elmegyógyintézetbe zárták.

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