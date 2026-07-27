Meghalt a magyar sport egyik legtisztességesebb játékvezetője

Amikor megmentett egy mérkőzést

Ugyanebben az évben Berki János civilben, nézőként tekintette meg az MTK-VM–Bp.Spartacus női csúcsrangadót. Erre a meccsre nem kapott küldést, ám a kezdés előtt mindenki döbbenten konstatálta, hogy a kijelölt bírók közül csak Král László érkezett meg. A másik bíró nem. Berki egyetlen másodperc alatt fogadta el Král felkérését, adtak neki felszerelést, meg sípot, aztán mehetett a meccs. Így mentette meg a rangadót, pedig akkor már nem nagyon volt jóban a sportág játékvezetői bizottságának elnökével. Amikor segíteni kellett, az első szóra mondott igent. Král Lászlóval amúgy legendás párost alkottak. Azt hiszem, nincs olyan körmendi kosárlabdaszerető, aki ne emlékezne arra, hogy 1987 tavaszán, amikor a Körmendi Dózsa MTE először lett a férfibajnokság győztese, a Honvéd elleni döntő harmadik meccsét Körmenden Berki János fújta. Később így beszélt erről: „Óriási élményt jelentett számomra a mérkőzés, örülök, hogy a három Körmend–Bp.Honvéd összecsapás közül kettőt, az elsőt és a harmadikat én vezethettem - mondta Berki János. „Nagy örömömre pozitív változást tapasztaltam a régóta híres körmendi közönség magatartásában. Ezúttal a viharos biztatás nem párosult megfélemlítéssel, az ellenfél és a játékvezetők szidásával. Ez utóbbi egyébként engem sohasem érdekel, szerencsés alkat vagyok, nem is hallom a nézők bekiabálásait. Ha már a körmendi publikumról beszélek, el kell mondanom, hogy különbözik az egyébként szintén nagyszámú és lelkes bajai, zalaegerszegi vagy székesfehérvári nézőseregtől. Körmenden ugyanis nem a csapat játéka dobja fel a rajongókat, hanem fordítva, ők hajszolják bele a játékosokat a még jobb teljesítménybe.”

Őt szidták, pedig ott sem volt

Berki Jánossal kapcsolatban álljon itt egy másik, ma már mosolyogtató, ám akkoriban elég nagy port kavaró eset. 1994-ben Berki így mesélt erről: „Egy évvel ezelőtt, a Videoton-Csepel férfi mérkőzésről megjelent egy tudósítás. Az írás végén személy szerint bírálatot kaptam, hogy a meccs utolsó perceiben fordított ítéleteimmel döntően befolyásoltam az eredményt. A tudósítást különben a MALÉV gépén olvastam, hazatérőben Athénból, ahol BEK találkozón bíráskodtam pontosan az említett magyar bajnoki meccs időpontjában. Máskor is előfordult, hogy játékvezető kollégám helyett engem marasztaltak el. Elképzelhető, hogy mit kaptam az ilyen esetet követő mérkőzésen a nézőktől!”