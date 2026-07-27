Riválisa nekiesett a megbüntetett pilótának, de nem ő bolondult meg a Hungaroringen

– Nem kellett volna kiállnunk a virtuális biztonsági autós szakasz alatt. Közvetlenül a bokszutca bejárata előtt szóltak, hogy jöjjek ki, így nem volt időm vitatkozni, ilyenkor meg kell bízni a csapat döntésében. Utólag visszanézve a gumijaim teljesen rendben voltak. Valószínűleg Max így is megelőzött volna, de szerintem legalább a harmadik hely meglett volna. Ehelyett megnyitottuk az utat ahhoz a büntetéshez, amit végül kaptam – magyarázta a saját gyorshajtásos hibáját is kritizáló Hamilton, akinek ötven pontra nőtt a lemaradása az összetettben.

A rajt után nem tudott zárkózni Hamilton, így is dobogós lehetett volna Mogyoródon. Fotó: Mirkó István

Russell megbolondult motorral magyarázta a visszaesését

A Mercedes az idei legrosszabb hétvégéjét zárta, a konstruktőri éllovas első alkalommal nem tudott a győzelemért harcolni. A vb-pontversenyt vezető Antonelli így is harmadik lett, George Russell azonban a rajt után lefulladásgátló-problémákkal küzdött, majd a mezőny hátuljából csak a hetedik helyig tudott visszazárkózni. Nem meglepő, hogy az olasz tinédzser a másik két dobogóshoz hasonlóan elégedetten értékelt, Russell ezzel szemben csalódott volt. Főnöke, Toto Wolff leginkább a pilótáit is akadályozó versenyzőkre volt dühös, akiknek nem szólnak a mérnökeik, hogy le fogják körözni őket, ezért álljanak félre. Az egy héttel korábban kiesett Russell másban kereste a problémát a Hungaroringen.

A gázon álltam és vártam a rajtot, aztán hirtelen a motor teljesen megbolondult: hol nagyon magas, hol nagyon alacsony fordulaton pörgött.

Ezt is hozzá lehet adni azokhoz a dolgokhoz, amelyek az év első felében történtek velem. Csak remélni tudom, hogy a második fele nyugodtabb lesz – mondta a Mercedes brit pilótája, aki a nyári szünet előtt majdnem hatvan pontra van csapattársától. – Próbálok pozitív maradni, tovább küzdeni. Már túl vagyok azon a csalódottságon, amit az év első felében történt események miatt éreztem. Egy idő után fel kell állnod, és el kell fogadnod, hogy rengeteg olyan dolog van, amelyre nincs ráhatásod, mégis ellened dolgozhat.