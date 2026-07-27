Riválisa nekiesett a megbüntetett pilótának, de nem ő bolondult meg a Hungaroringen

– Nem kellett volna kiállnunk a virtuális biztonsági autós szakasz alatt. Közvetlenül a bokszutca bejárata előtt szóltak, hogy jöjjek ki, így nem volt időm vitatkozni, ilyenkor meg kell bízni a csapat döntésében. Utólag visszanézve a gumijaim teljesen rendben voltak. Valószínűleg Max így is megelőzött volna, de szerintem legalább a harmadik hely meglett volna. Ehelyett megnyitottuk az utat ahhoz a büntetéshez, amit végül kaptam – magyarázta a saját gyorshajtásos hibáját is kritizáló Hamilton, akinek ötven pontra nőtt a lemaradása az összetettben.
Russell megbolondult motorral magyarázta a visszaesését
A Mercedes az idei legrosszabb hétvégéjét zárta, a konstruktőri éllovas első alkalommal nem tudott a győzelemért harcolni. A vb-pontversenyt vezető Antonelli így is harmadik lett, George Russell azonban a rajt után lefulladásgátló-problémákkal küzdött, majd a mezőny hátuljából csak a hetedik helyig tudott visszazárkózni. Nem meglepő, hogy az olasz tinédzser a másik két dobogóshoz hasonlóan elégedetten értékelt, Russell ezzel szemben csalódott volt. Főnöke, Toto Wolff leginkább a pilótáit is akadályozó versenyzőkre volt dühös, akiknek nem szólnak a mérnökeik, hogy le fogják körözni őket, ezért álljanak félre. Az egy héttel korábban kiesett Russell másban kereste a problémát a Hungaroringen.
A gázon álltam és vártam a rajtot, aztán hirtelen a motor teljesen megbolondult: hol nagyon magas, hol nagyon alacsony fordulaton pörgött.
Ezt is hozzá lehet adni azokhoz a dolgokhoz, amelyek az év első felében történtek velem. Csak remélni tudom, hogy a második fele nyugodtabb lesz – mondta a Mercedes brit pilótája, aki a nyári szünet előtt majdnem hatvan pontra van csapattársától. – Próbálok pozitív maradni, tovább küzdeni. Már túl vagyok azon a csalódottságon, amit az év első felében történt események miatt éreztem. Egy idő után fel kell állnod, és el kell fogadnod, hogy rengeteg olyan dolog van, amelyre nincs ráhatásod, mégis ellened dolgozhat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!