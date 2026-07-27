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Riválisa nekiesett a megbüntetett pilótának, de nem ő bolondult meg a Hungaroringen

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A 2026. évi Forma–1 Magyar Nagydíj vasárnapi futamán a brit Lando Norris (McLaren) idei első sikerének örülhetett. Mögötte másik három csapat három versenyzője végzett Max Verstappen (Red Bull), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) sorrendben. A konstruktőri pontverseny legjobbjai mind felemás érzésekkel utazhatnak a nyári szünetre, George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari) és Oscar Piastri (McLaren) is kifejezte a csalódottságát a Hungaroringen.

Wiszt Péter
2026. 07. 27. 6:40
Piastri két éve a Hungaroringen szerezte meg első futamgyőzelmét, idén kevésbé volt boldog Fotó: Mirkó István
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– Nem kellett volna kiállnunk a virtuális biztonsági autós szakasz alatt. Közvetlenül a bokszutca bejárata előtt szóltak, hogy jöjjek ki, így nem volt időm vitatkozni, ilyenkor meg kell bízni a csapat döntésében. Utólag visszanézve a gumijaim teljesen rendben voltak. Valószínűleg Max így is megelőzött volna, de szerintem legalább a harmadik hely meglett volna. Ehelyett megnyitottuk az utat ahhoz a büntetéshez, amit végül kaptam – magyarázta a saját gyorshajtásos hibáját is kritizáló Hamilton, akinek ötven pontra nőtt a lemaradása az összetettben.

A rajt után nem tudott zárkózni Hamilton, így is dobogós lehetett volna Mogyoródon
A rajt után nem tudott zárkózni Hamilton, így is dobogós lehetett volna Mogyoródon. Fotó: Mirkó István

Russell megbolondult motorral magyarázta a visszaesését

A Mercedes az idei legrosszabb hétvégéjét zárta, a konstruktőri éllovas első alkalommal nem tudott a győzelemért harcolni. A vb-pontversenyt vezető Antonelli így is harmadik lett, George Russell azonban a rajt után lefulladásgátló-problémákkal küzdött, majd a mezőny hátuljából csak a hetedik helyig tudott visszazárkózni. Nem meglepő, hogy az olasz tinédzser a másik két dobogóshoz hasonlóan elégedetten értékelt, Russell ezzel szemben csalódott volt. Főnöke, Toto Wolff leginkább a pilótáit is akadályozó versenyzőkre volt dühös, akiknek nem szólnak a mérnökeik, hogy le fogják körözni őket, ezért álljanak félre. Az egy héttel korábban kiesett Russell másban kereste a problémát a Hungaroringen.

A gázon álltam és vártam a rajtot, aztán hirtelen a motor teljesen megbolondult: hol nagyon magas, hol nagyon alacsony fordulaton pörgött. 

Ezt is hozzá lehet adni azokhoz a dolgokhoz, amelyek az év első felében történtek velem. Csak remélni tudom, hogy a második fele nyugodtabb lesz – mondta a Mercedes brit pilótája, aki a nyári szünet előtt majdnem hatvan pontra van csapattársától. – Próbálok pozitív maradni, tovább küzdeni. Már túl vagyok azon a csalódottságon, amit az év első felében történt események miatt éreztem. Egy idő után fel kell állnod, és el kell fogadnod, hogy rengeteg olyan dolog van, amelyre nincs ráhatásod, mégis ellened dolgozhat.

Russellnek utólag nem volt sok oka a mosolygásra
Russellnek utólag nem volt sok oka a mosolygásra. Fotó: Mirkó István

Tizenegy versenyhétvégét követően az egyéni világbajnokságot Antonelli 219 ponttal vezeti, mögötte Hamilton 169, Russell 160, Leclerc 138, Norris 128, míg Verstappen 109 ponttal rendelkezik. A konstruktőrök között a 379 pontos Mercedes 72 egységgel áll a Ferrari, 159-cel a McLaren előtt.

A Forma–1-es idény augusztus 21–23. között a sprintfutamos Holland Nagydíjjal folytatódik Zandvoortban.

Forma 1 F1 Hungaroring Mogyoród
Forma 1 F1 Hungaroring Mogyoród Bearman Hülkenberg
Forma 1 F1 Hungaroring Mogyoród Hamilton
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A Forma–1-es Magyar Nagydíj futamának pontszerzői:

  1. Lando Norris (brit, McLaren)
  2. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  3. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  5. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  6. Isack Hadjar (francia, Red Bull)
  7. George Russell (brit, Mercedes)
  8. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  9. Nico Hülkenberg (német, Audi)
  10. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

 

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