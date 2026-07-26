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Rossz Ferrari-taktika, a Mercedes is szenved a Magyar Nagydíjon – kövesse velünk élőben!

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A 2026. évi Forma–1-es Magyar Nagydíj futamát az elmúlt öt év egyikében sem tudta megnyerni a pole-pozícióból induló pilóta. A címvédő Lando Norris (McLaren) sikerére ezúttal is sokan veszélyesek, bár büntetés miatt két riválisa, Lewis Hamilton (Ferrari) és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) is hátrébb rajtolt. Kövesse velünk a mogyoródi verseny eseményeit!

Wiszt Péter
2026. 07. 26. 14:41
Lewis Hamilton a második helyett az ötödik helyről indulhatott el Mogyoródon Fotó: Mirkó István
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Oscar Piastri jól kezdte a mogyoródi futamot
Oscar Piastri jól kezdte a mogyoródi futamot. Fotó: Mirkó István

Az első kerékcserék után is szoros maradt

A tizedik körben Piastri előnye két másodperc volt Norris, és további kettő Verstappen előtt. Russell ekkor már a 12. helyen haladt. A vb-címvédő magára talált, visszazárkózott csapattársára, miközben Hamilton már a táv ötödénél kemény keverékű abroncsokra váltott. 

Erre rögtön reagált a Red Bull, de már későinek tűnt, hisz Verstappen a bokszból a hétszeres világbajnok mögé tért vissza, a következő körben mégis vissza tudta előzni Hamiltont.

Az élmezőnyből a többiek sem vártak sokáig a kerékcserével, Piastri és Leclerc egyszerre kapott kemény gumikat. Másfél perccel később Norris is jött, ő Verstappen elé tért vissza. Ekkor Antonelli és Isack Hadjar (Red Bull) haladt az első két helyen, de még bokszkiállás nélkül. Hadjar csapatemberként próbálta feltartani a McLareneket, majd Hamiltont is, bár egyikük sem veszített túl sok időt, mielőtt a francia pilóta autóján is kereket cseréltek. Antonelli a 23. körig bírta, majd a még mindig kiváró Russell előtt, a hatodik pozícióban folytatta.

Isack Hadjar egy kicsit segített Max Verstappennek is
Isack Hadjar egy kicsit segített Max Verstappennek is. Fotó: Mirkó István

Piastri panaszkodott a kemény abroncsokra, Norrisszal a nyomában mégis újból ellépett Verstappenéktől. Hamilton is küszködött, neki a 31. körben már másodjára kellett változtatnia – a szintén frissen kiállt Russell elé érkezett vissza. Norris gyorsabbnak érezte magát csapattársánál, és féltávhoz érve meg is kapta az esélyt ennek bizonyítására, az ausztrált ugyanis kihívták a második kerékcseréjére.

A futam eseményeivel cikkünk folyamatosan frissül.

Forma 1 F1 Mogyoród Hungaroring
Forma 1 F1 Hungaroring Mogyoród
Marco Rossi, a magyar labdaúrgó-válogatott szövetségi kapitánya szombaton a Magyar Nagydíj helyszínén, a Ferrari és Kimi Antonelli sikeréért is szorít
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