Rossz Ferrari-taktika, a Mercedes is szenved a Magyar Nagydíjon – kövesse velünk élőben!

Oscar Piastri jól kezdte a mogyoródi futamot. Fotó: Mirkó István

Az első kerékcserék után is szoros maradt

A tizedik körben Piastri előnye két másodperc volt Norris, és további kettő Verstappen előtt. Russell ekkor már a 12. helyen haladt. A vb-címvédő magára talált, visszazárkózott csapattársára, miközben Hamilton már a táv ötödénél kemény keverékű abroncsokra váltott.

Erre rögtön reagált a Red Bull, de már későinek tűnt, hisz Verstappen a bokszból a hétszeres világbajnok mögé tért vissza, a következő körben mégis vissza tudta előzni Hamiltont.

Az élmezőnyből a többiek sem vártak sokáig a kerékcserével, Piastri és Leclerc egyszerre kapott kemény gumikat. Másfél perccel később Norris is jött, ő Verstappen elé tért vissza. Ekkor Antonelli és Isack Hadjar (Red Bull) haladt az első két helyen, de még bokszkiállás nélkül. Hadjar csapatemberként próbálta feltartani a McLareneket, majd Hamiltont is, bár egyikük sem veszített túl sok időt, mielőtt a francia pilóta autóján is kereket cseréltek. Antonelli a 23. körig bírta, majd a még mindig kiváró Russell előtt, a hatodik pozícióban folytatta.

Isack Hadjar egy kicsit segített Max Verstappennek is. Fotó: Mirkó István

Piastri panaszkodott a kemény abroncsokra, Norrisszal a nyomában mégis újból ellépett Verstappenéktől. Hamilton is küszködött, neki a 31. körben már másodjára kellett változtatnia – a szintén frissen kiállt Russell elé érkezett vissza. Norris gyorsabbnak érezte magát csapattársánál, és féltávhoz érve meg is kapta az esélyt ennek bizonyítására, az ausztrált ugyanis kihívták a második kerékcseréjére.

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