Megjelent a Star Wars atyja a Hungaroringen
Míg a Magyar Nagydíj hétvégéjén egyesek testőrök gyűrűjében közlekedtek a paddockban, a Star Wars, vagyis a Csillagok háborúja megálmodója, George Lucas minden feltűnés nélkül, kíséret nélkül járta a boxokat. A világhírű filmes legenda még azt is elárulta, melyik csapatnak drukkol.
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