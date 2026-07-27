A világbajnok Dani Olmo hazugsággal vádolta meg az argentin Roberto Ayalát
Hazudik. Ezzel az egy szóval jellemezte az argentin labdarúgó-válogatott másodedzőjének, Roberto Ayalának a szavait a spanyolok világbajnok játékosa, Dani Olmo. A New Jersey-ben rendezett vb-döntő utáni események még mindig nem ültek el, s a jelek szerint egyhamar nem is fognak.
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